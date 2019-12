«Cedacri, l'obiettivo al 2023 è un fatturato di 500 mln»

PATRIZIA GINEPRI

Per Cedacri il 2019 è stato un anno importante, tra nuove acquisizioni e l'avvio di un corposo piano strategico che si pone un obiettivo ambizioso: raggiungere nel 2023 i 500 milioni di fatturato. Ne parliamo con l'amministratore delegato del gruppo Corrado Sciolla.

Ingegner Sciolla, qual è il bilancio dell'anno che sta per chiudersi?

Nell'ambito dell'Ict, abbiamo rafforzato il nostro ruolo di leader per le istituzioni finanziarie del mercato italiano. Il nuovo piano industriale al 2023, incentrato sulla crescita e l'innovazione, prevede aumenti significativi in termini di ricavi Ebitda e di risorse umane. Abbiamo acquisito due player importanti del software, Oasi e Cad It, leader incontrastati di mercato nei rispettivi settori. Oasi nell'antiriciclaggio e Cad It nella fornitura di software applicativo e servizi per l'area finanza di istituti bancari, pubblica amministrazione e industria. Abbiamo inoltre rafforzato il team di management , aumentato in maniera significativa l'Ebitda e lavorato sul progetto Aurora relativo alla cessione di molti servizi It (programmi e applicazioni) di Deutsche Bank sulla nostra piattaforma, un progetto che prenderà il via nel primo semestre 2020.

Nel vostro futuro c'è Piazza Affari?

Questo va chiesto al Consiglio di amministrazione. Il mio obiettivo, nel giro di tre quattro anni, è che questa azienda diventi il leader della fornitura di information technology per le istituzioni finanziarie. Siamo i primi italiani, vorrei che diventassimo i più grandi in Italia anche rispetto ai grandi player stranieri.

In che contesto operate?

In questo momento nel sistema bancario sono in atto trasformazioni importanti. A cominciare dall'uso massivo di canali internet e mobili. Le banche hanno la necessità di conoscere meglio i loro clienti, di ridurre i costi e di ottimizzare i processi di compliance regolamentare. Il nostro piano cerca di indirizzare queste esigenze. L'innovazione tecnologica è un'opportunità per le banche che saranno in grado di cavalcarla.

Su quali aree nuove state lavorando in particolare?

Sicuramente sull'infrastruttura e di conseguenza sulle applicazioni che riguardano il cloud e verso servizi verticali e non più a blocchi monolitici. Poi stiamo lavorando su tutta la parte di open banking, app di servizi come l'instant payment, robo for advisory la robotica che suggerisce ai promotori le soluzioni per i loro clienti. Stiamo investendo anche nell'area dell'intelligenza artificiale, sia assumendo giovani per un'attività dedicata al miglioramento dei processi, sia attraverso alleanze, come quella realizzata in Israele per identificare nuove opportunità nell'utilizzo di tecnologie.

Lei parlava dell'inserimento di nuove forze in azienda. Quali sono le prospettive e le strategie in termini di assunzioni e di formazione?

L'attenzione alla formazione è un elemento per noi distintivo e caratterizzante. Siamo consapevoli dell'importanza che questa riveste per il miglioramento della produttività e per l'aggiornamento continuo delle competenze. Rappresenta una leva essenziale per la crescita e la valorizzazione dei nostri collaboratori. Siamo una realtà che sta vivendo all'interno del cambiamento e la capacità di innovare e la diversificazione professionale sono valori di riferimento essenziali per noi. Nel nostro piano strategico è prevista una crescita in 5 anni di 500 persone .

Cedacri è una realtà radicata nel territorio parmense

Nonostante la nostra espansione a livello nazionale e potenzialmente anche all'estero, il territorio di Parma rimane centrale. A Collecchio abbiamo il nostro quartier generale, il data center primario e secondario, tutte le attività di sviluppo e di erogazione dei servizi. Il processo di espansione che stiamo portando avanti prevede nuove assunzioni anche a Collecchio che serviranno a tre scopi: supportare il turn over abbastanza elevato, sostenere la crescita del gruppo e supportare l'innovazione con l'inserimento di nuove figure professionali e di profili adeguati. Ed è per questo che siamo molto legati anche all'Università di Parma.

Cosa si augura?

Vorrei che noi diventassimo l'interlocutore privilegiato delle banche ogni volta che devono affrontare trasformazione attraverso l'utilizzo di tecnologie. Siamo fornitori di software di tecnologie e di outsourcing, ma dobbiamo porci anche come consulenti delle aziende clienti.