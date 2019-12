«Il problema delle superiori? Poche aule e gli studenti aumentano»

MARA VAROLI

Tanti gli edifici che ospitano in città e provincia le scuole superiori. E diversi sono pure gli interventi programmati per garantire la sicurezza degli studenti, anche se il problema principale di licei, tecnici e professionali è la carenza delle aule.

«La situazione presenta indiscutibilmente criticità significative, gli spazi che la Provincia può mettere a disposizione per l'attività didattica delle scuole superiori non corrispondono ai bisogni espressi dal nostro territorio - ammette Aldo Spina, delegato alla Scuola della Provincia di Parma -. Questa consapevolezza guida l'operato dell'Amministrazione Rossi, che si sta impegnando con rinnovato impulso per cercare di ovviare nel modo migliore al problema. Oltre alla ricerca di nuovi spazi immediatamente disponibili per gestire questa criticità, che vogliamo sia transitoria, sono già avviati primi significativi interventi. È il caso dell'ampliamento del liceo Sanvitale, in fase di appalto, e della nuova palestra e delle 9 aule del campus di via Toscana, in fase di progettazione, che saranno appaltati nel 2020. E' confortante rilevare che, in questo momento di difficoltà, è forte anche l'attenzione che viene prestata al mondo della scuola da altri soggetti del territorio: Fondazioni bancarie e imprese, con proprie risorse, stanno sostenendo un percorso di ammodernamento delle nostre strutture, che facilita la continua qualificazione dell'offerta formativa».

Quali sono le responsabilità della Provincia?

«Rientra nella responsabilità della Provincia la gestione degli edifici scolastici secondari di secondo grado di tutto il territorio parmense, in particolare: la manutenzione e la messa a norma degli edifici (adeguamenti sismici, prevenzione incendi, ecc.), il riscaldamento e le utenze. Vengono programmati interventi di manutenzione straordinaria (ad esempio: rifacimento servizi igienici, rifacimento intonaci e tinteggi aule e altro), adeguamento sismico, riqualificazioni energetiche, adeguamenti normativi, e altri tipi di intervento».

Quali sono le scuole di competenza della Provincia?

«Tutti gli edifici ospitanti le scuole secondarie di secondo grado, di proprietà provinciale: l'Ipsia "Levi" di piazzale Sicilia, l'I.p.s.a.s.r. Solari di Fidenza, l'It "Magnaghi-Solari" di Salsomaggiore, l' It "Giordani" di via Lazio, l'Itc "Bodoni-Bocchialini" di viale Piacenza, l'Itc "Melloni" di viale Maria Luigia, lo "Zappa-Fermi" di Borgotaro, l'It "Paciolo" di Fidenza, il liceo "D'Annunzio" di Fidenza, l'Itg "Rondani" di viale Maria Luigia, l'Itis "A. Berenini" di Fidenza, l'Itis "da Vinci" di via Toscana, l'It "Galilei" di San Secondo, l'Itsos "Gadda" di Fornovo Taro e di Langhirano, il liceo artistico "Toschi" di viale Toschi, il liceo delle Scienze umane "Sanvitale" di piazzale San Sepolcro e di viale Vittoria, il liceo classico "Romagnosi" di viale Maria Luigia, il liceo "Marconi" di via della Costituente e di via Benassi, il liceo scientifico-sportivo "Attilio Bertolucci" di via Toscana e il musicale di piazzale Castelfidardo, il liceo scientifico "Ulivi" di viale Maria Luigia. E le scuole in affitto: il "Giordani" di via Bandini, lo "Zappa Fermi" di Bedonia, il liceo delle Scienze umane "Sanvitale" di borgo San Giuseppe, il liceo scientifico "Marconi" Ex Rasori e il "Magnaghi- Solari" di via Spezia».

Che lavori sono stati realizzati in questi ultimi anni e dove?

«Sono stati realizzati i lavori al liceo Ulivi, al Gadda di Fornovo e all'Ipsia Levi per l'ottenimento del Certificato prevenzione incendi (CPI). E' stata realizzata la ristrutturazione della palestra al liceo Marconi, la ristrutturazione della palestra all'istituto Paciolo, il rifacimento dei servizi igienici al liceo Ulivi, al Melloni, al Rondani, al Marconi, al Berenini, all'Itis da Vinci. E' stato realizzato un intervento di consolidamento della scala al liceo Toschi. Infine, sono stati realizzati tre nuovi laboratori all'Ipsia Levi».

Quali gli interventi futuri?

«L'ampliamento del liceo Sanvitale (in gara); la costruzione della nuova palestra e 9 aule al Campus di via Toscana (in fase di progettazione); l'adeguamento sismico della palestra al liceo Ulivi; l'adeguamento sismico all'Ipsia Levi e al Gadda di Langhirano; al liceo Marconi, al liceo Sanvitale di viale Vittoria, all'Ipsia Levi, al Melloni, al Magnaghi succursale di Salsomaggiore, al Gadda e al Paciolo i lavori per realizzazione dello spazio calmo scala di sicurezza esterna; alla palestra Del Chicca di Parma i lavori per l'ottenimento del Certificato prevenzione incendi (CPI)».

Ci sono delle emergenze?

«La carenza di aule, visto il crescendo numero di studenti che si iscrive alle scuole secondarie di secondo grado della provincia».

In che modo vengono programmate le prove di evacuazione?

«Il compito di programmare le prove di evacuazione è del dirigente scolastico, ai sensi del DLgs 81/08».