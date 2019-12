Luca Salsi: «Emozionatissimo per Tosca» alla Scala

Il baritono parmigiano Luca Salsi tra i protagonisti dell'inaugurazione della stagione scaligera al fianco della primadonna Anna Netrebko, come già era accaduto due anni fa con «Andrea Chénier». Milano è sotto i riflettori per la prémière di oggi alle 18: tanta attesa per questa «Tosca», capolavoro verista di Puccini, diretta da Riccardo Chailly; regia di Davide Livermore. Protagonisti, appunto, Anna Netrebko (Floria Tosca), Francesco Meli (Cavaradossi) e nelle vesti del “cattivo” Scarpia il nostro Luca Salsi. L'avvocato parmigiano - e appassionato frequentatore del mondo dell'opera - Fulvio Villa ha intrattenuto una conversazione telefonica con l'amico Luca Salsi. La riportiamo qui di seguito, in attesa del debutto di oggi, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella, che sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai1, radiofonica da Rai Radio3 e su RaiPlay. Maxischermo al circolo Parma Lirica.

Ciao Luca, tutto sotto controllo per il Sant’Ambrogio Scaligero 2019?

«Ciao Fulvio, tutto a posto, direi, sono emozionatissimo ma tranquillo».

Moltissimo fermento, quest’anno, per una Tosca che ha l’ambizione di passare alla storia, mi pare.

«A Milano, in teatro, si respira l’aria dei grandi eventi, sarà per l’opera, molto conosciuta e attesa, forse un po’ per il cast! Eheheh».

L’apertura con questa Tosca non può che preludere ad una aspettativa di eccellenza, sia di esecuzione musicale e canora, sia registica.

«Abbiamo lavorato davvero intensamente, durante le prove, sia con il Maestro Chailly, sia con il regista Livermore. Sarà uno spettacolo importante, come solo al Teatro alla Scala può succedere».

Le serate inaugurali della Scala, anche per il particolare periodo dell’anno, hanno sempre qualcosa di eccezionale.

«Inaugurare il Teatro alla Scala non è accadimento di tutti i giorni, sicuramente è il sogno di ogni cantante d’opera. Si crea una magia, quella sera, che resta dentro per sempre, è il tempio della lirica mondiale».

Condivido queste serate, sono anche fra i miei ricordi più indelebili. Sei già alla tua seconda inaugurazione, ti senti un veterano?

«Sono felice, emozionato, un po’ teso, orgoglioso e preparato. Certo, sento sempre tutta la responsabilità di calcare quelle tavole, nella serata più importante del mondo dell’opera, quindi un pochino di ansia e tensione l’avverto».

Lo Scarpia di Livermore mi pare calato nel contesto del rapporto potere temporale e spirituale, più che dell’uomo offuscato dal desiderio di avere Tosca quale mercede, o sbaglio?

«Abbiamo studiato con attenzione il personaggio, cercando di togliere quella superficiale cattiveria che si è abituati a vedere in Scarpia, così da renderlo più sottile, più intelligente, più perfido ma senza artefatti. Scarpia si crede talmente invincibile che, ad esempio nel Te Deum del finale primo atto, sfida quasi Dio, nel suo delirio di onnipotenza. La scena sarà molto forte, ma di grande impatto».

Che tipo di Scarpia ti definiresti, coniugando voce e interpretazione scenica?

«Ho cercato di nobilitarne la figura, cantando soprattutto le note che Puccini ha scritto, senza puntare ad effetti particolari. Scarpia è come un serpente a sonagli ... ti guarda immobile, ti fissa e quando è il momento propizio colpisce».

Che cosa ritieni vi sia di particolare in questa edizione?

«Come ti dicevo, abbiamo effettuato una minuziosa pulizia di suono e musicale con il Maestro, ed è stato davvero interessante scoprire tanti particolari che Puccini voleva e che solitamente non si sentono o non si eseguono, come colori, dinamiche ed altro; dal punto di vista registico l’entusiasmo di approfondire il personaggio, cercando di creare vere emozioni in scena, è stato enorme. Con una partner come Anna Netrebko, il secondo atto risulta di una forza drammatica interpretativa unica ed eccezionale».

Se Puccini vi assistesse, come commenterebbe?

«Credo ne sarebbe felice, anche perché nulla viene stravolto, la storia si svolge esattamente dove lui l’ha pensata».

Pronto dunque a rivivere questa grande emozione?

«Certamente! Per me è un altro impensato grande sogno che si realizza!».

Ai tanti parmigiani seguiranno l’opera in diretta tivù, cosa suggerisci?

«Di lasciarsi trasportare da questa musica inarrivabile, cercando di godere di uno spettacolo che solo la Scala, oggi, può offrire. Porto con me il dolore per il grande amico Giuseppe Azzali, scomparso improvvisamente domenica. Mi seguiva sempre, ma questa volta non potrà; canterò anche per lui».

Caro e prezioso Giuseppe, lo ricorderemo in tanti. Grazie Luca, in bocca al lupo da parte dei tanti amici di Parma; regalaci uno Scarpia mai visto e mai sentito!

«Ci proverò, fidati. Viva Puccini e sempre Viva Verdi!»

A presto.

Fulvio Villa

FOTO BRESCIA/AMISANO – TEATRO ALLA SCALA