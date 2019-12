Addio a Rosanna Pavesi, il sorriso che incantava

Dopo una lunga malattia, se n’è andata Rosanna Pavesi Andriolo, figura conosciuta e stimata in città. Aveva 74 anni. Salsese d’origine, si era trasferita a Fidenza, dove aveva sempre vissuto con la sua grande e bella famiglia.

Dopo essersi unita in matrimonio con Vincenzo Andriolo, si era dedicata alla cura dei figli, finché erano cresciuti, e alla casa. Quindi aveva affiancato il marito, che aveva rilevato lo studio fotografico di Orzi-Pedretti, nella centralissima via Berenini, e che poi ha gestito per diversi anni. E proprio qui, nello studio del marito, tanti fidentini ancora la ricordano: impossibile dimenticare la sua raffinatezza, la gentilezza e il dolce sorriso. Rosanna, dietro al banco, accoglieva tutti con una grande cortesia. Oltre a servire i tanti affezionati clienti, Rosanna aiutava il marito anche nel lavoro che le foto richiedevano.

Era una donna discreta e riservata, una sposa esemplare, una mamma attenta e affettuosa, una nonna dolce e protettiva. Da otto anni era affetta da una malattia degenerativa, che nel tempo, l’aveva costretta alla carrozzina. Ma i suoi familiari, con grande dedizione e profondo affetto, alternandosi nella sua cura, erano sempre riusciti a farla vivere nella sua casa, dove ha vissuto serenamente e dove praticamente è rimasta sino agli ultimi giorni della sua esistenza.

La più grande passione di Rosanna, quando stava bene, era il ballo liscio. Lei e il marito Vincenzo, coppia affiatata, erano due ballerini provetti. Come hanno spiegato i familiari commossi, durante il calvario della loro cara, hanno trovato un grande appoggio nel gruppo «Sostegno Alzheimer» Fidenza, che non ha mai fatto mancare un prezioso appoggio. «Sono persone meravigliose, e a tutti loro vada il nostro grazie di cuore, per esserci stati vicino e di conforto», dicono.

Il funerale è stato celebrato nella chiesa di San Giuseppe lavoratore, con larga partecipazione di fedeli. Rosanna, oltre al marito Vincenzo, ha lasciato i figli Maria Elena con Andrea, Enrico, Patrizia con Alessandro, Elisa con Stefano, i nipoti Eleonora, Daniele, Beatrice e Leonardo e il fratello Bruno. s.l.