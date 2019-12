Belletti, l'emozione di giocare padre contro figlio

VITTORIO ROTOLO

Giulio ha 62 anni. Nella pallavolo ha vinto di tutto con la Santal negli anni Ottanta: lo scudetto nell'83, la Coppa Italia sempre nell'83 e poi nell'87, la Coppa dei Campioni nell'84 e nell'85. A dispetto di quanto riveli la sua carta d'identità, conserva ancora negli occhi il sacro fuoco della passione agonistica.

Invece Bernardo di anni ne ha 16: da piccolo aveva abbandonato il volley per il calcio, poi ha deciso di tornare al suo primo amore.

Giulio e Bernardo di cognome fanno Belletti. Sono padre e figlio. E venerdì, al PalaDelChicca di via Pintor, hanno vissuto una serata davvero speciale, protagonisti di una di quelle favole da raccontare ad ogni bambino se lo si vuole educare alla meraviglia dello sport che i sogni non smette mai di regalarli, anche e soprattutto lontano dalle luci della ribalta e dai grandi palcoscenici.

Padre e figlio in campo. L'uno contro l'altro, per la prima volta.

Il derby della serie D di volley maschile fra la Energy, con in campo Bernardo, e la Tandres Baganzola, con in campo Giulio, si è quindi giocato sul filo dell'emozione che ha unito due generazioni accorciando, come per magia, le 46 primavere di differenza tra i due Belletti.

Non sapremo mai chi avvertisse maggiormente la tensione fra l'«Highlander» Giulio, nei primi anni ‘80 palleggiatore della mitica Santal ed ancora oggi leader del sestetto di Baganzola, ed il giovanissimo Bernardo, libero della Energy e brillante studente al Liceo classico Romagnosi.

«Non c'è il pubblico di una volta, sugli spalti. Ma, nell'affrontare una partita, gli stimoli sono gli stessi di quando giocavo in serie A - assicura Giulio Belletti - Anche se può sembrare banale dirlo, non avrei mai immaginato di ritrovarmi un giorno ad affrontare mio figlio, in una partita di campionato. È la cosa più bella che la pallavolo abbia potuto regalarmi. Vale più di ogni trofeo».

Arrivano in palestra assieme, Giulio e Bernardo. Sorridenti. «Sono passato a prenderlo da casa e lungo il tragitto, in auto, gli ho raccomandato di restare tranquillo - rivela Belletti senior. - Il confronto un po' lo teme, Bernardo. Ma è un qualcosa cui non deve neppure pensare».

Durante la fase di riscaldamento, c'è una rete a dividerli. I due si scambiano cenni di intesa e sguardi vicendevolmente compiaciuti. Ma la sensazione è che poi, in partita, sarà battaglia vera.

«Certo che sì - promette Bernardo - Per me, papà è un punto di riferimento e fonte di ispirazione. Nel volley e nella vita. Ma stasera, voglio vincere io».

Belletti junior lancia il guanto della sfida. Andrà diversamente, visto che a risolvere la contesa sarà la maggiore esperienza del Baganzola. «Però la Energy è una bella squadra – si complimenta alla fine Giulio - questi ragazzi hanno apprezzabili doti, tecniche ed atletiche. Sono convinto che potranno prendersi le loro soddisfazioni. Mio figlio? Sta crescendo bene, anche sul piano fisico. Per adesso gioca libero ma, come gli altri coetanei, deve imparare a giocare in tutti i ruoli. Voglia ed entusiasmo, non gli mancano».

Sembra proprio un'investitura. Ed allora quasi si schermisce, Bernardo. Lui che, come si suol dire, è stato «allevato a pane e pallavolo».

«Gli anni d'oro vissuti da giocatore, papà me li ha raccontati e mostrati attraverso vecchi filmati, cassette e dvd. Partite epiche che, ancora adesso, qualche volta rivediamo insieme - racconta il giovane erede - Eppure, e lo ammiro anche per questo, lui non ha mai condizionato le mie scelte. È un padre premuroso e presente. Viene alle partite e poi, tornati a casa, mi dà qualche consiglio, che accolgo ben volentieri. Lo fa sempre in maniera discreta: è un uomo di sport, sa benissimo che io ho un allenatore e, soprattutto, cosa voglia dire il rispetto dei ruoli».