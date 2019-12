Controlli al mercato: sequestrati 5 chili e mezzo di salumi

In occasione delle imminenti festività natalizie, i carabinieri della Compagnia di Fidenza, con gli uomini dei Nas e i colleghi dell'Ispettorato del lavoro, hanno intensificato i controlli per garantire ai cittadini sia la sicurezza alimentare che la prevenzione del lavoro in nero. Ieri mattina i carabinieri hanno controllato i banchi degli ambulanti presenti al mercato cittadino. E dopo gli accertamenti hanno fatto scattare due sanzioni.

Il primo provvedimento è stato fatto dal Nas, che ha riscontrato carenze igienico-sanitarie in un banco per la vendita di salumi, trovando anche prodotti privi del marchio di tracciabilità. Alla fine i carabinieri hanno sequestrato cinque chili e mezzo di tranci di salumi.

I controlli del Nas riguardano la verifica di una serie di requisiti strutturali e igienico-sanitari a cui devono sottostare i commercianti. Il controllo riguarda molti aspetti, oltre alla tracciabilità, e alla data di scadenza degli alimenti: dalla pulizia alla protezione degli alimenti fino all'integrità delle confezioni.

I carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, invece, dopo avere effettuato controlli in un altro banco, hanno scoperto una persona che lavorava in nero. E anche in questo caso è stata inflitta una sanzione agli ambulanti. r.c.