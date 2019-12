Entusiasmo per il baritono Salsi alla Scala.

FRANCESCO BRANCATI

Oltre quindici minuti di applausi. Coinvolto nel dramma storico di Tosca dalla musica di Giacomo Puccini e da una regia con effetti cinematografici, il pubblico della Scala ha salutato con entusiasmo lo spettacolo inaugurale della stagione 2019-2020, firmato da Davide Livermore, con la direzione di Riccardo Chailly.

La serata, trasmessa in diretta dalla Rai, ha visto nella Sala del Piermarini i nomi più noti della borghesia meneghina, del mondo dell'industria, della cultura, della moda, della politica, delle istituzioni, a cominciare dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, applaudito a lungo al suo apparire nel palco centrale e anche a conclusione dell'opera. Presenti anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, i ministri dei Beni culturali, Dario Franceschini, dell'Interno Luciana Lamorgese e dello Sport Vincenzo Spadafora oltre a Liliana Segre solo per citare alcuni dei presenti.

Intensi applausi agli interpreti, sommersi da grida di «bravi!» e da una pioggia di fiori e coriandoli dorati: soprattutto per Anna Netrebko (Tosca), Francesco Meli (Cavaradossi), Luca Salsi (Scarpia) che hanno riscosso un successo personale; ma anche per il coro e le voci bianche dell'Accademia scaligera diretti da Bruno Casoni e via via tutti gli altri componenti la compagnia di canto: Carlo Cigni (Angelotti), Alfonso Antoniozzi (il sagrestano), Carlo Bosi (Spoletta), Giulio Mastrototaro (Sciarrone) ed Ernesto Panariello (un carceriere).

Un'ovazione ha accolto il maestro Chailly, che ha riportato al pubblico la prima versione dell'opera che Puccini presentò al Teatro Costanzi di Roma nel 1900 (e mai più rappresentata) reinserendo gli otto passaggi che il compositore aveva cancellato. Sono passaggi significativi, soprattutto quelli che sottolineano momenti drammatici, come quello in cui Tosca affonda il coltello nel ventre di Scarpia. Ma a coinvolgere il pubblico in sala è stata anche la regia molto «cinematografica», nella Roma papalina del 1800 fra riferimenti rinascimentali e del grande barocco romano. Per seguire la musica di Puccini e rappresentare un dramma di amore, sesso, odio, malvagità, inganno, che conduce a morte tutti i protagonisti, Livermore utilizza ogni strumento teatrale, i costumi (di Gianluca Falaschi), le luci (di Antonio Castro), i video (D-Wok), i contrasti di colori, ma soprattutto sfrutta la grande macchina scenica della Scala per valorizzare la scenografia di Giò Forma.

«Questo palcoscenico è il massimo a cui un cantante possa arrivare e ho baciato le sue tavole per ringraziare tutti», maestranze e pubblico: al termine della Tosca il baritono Luca Salsi ha spiegato in questo modo quanto ha fatto all'ultima uscita alla fine del terzo atto.

«Non si finisce mai di studiare», ha spiegato aggiungendo che gli applausi al suo Scarpia sono stati «un'enorme soddisfazione». Quest'anno a Salsi la Scala ha affidato in tutto 33 recite, non solo Tosca (pure nella tournèe in Giappone) ma anche Un ballo in maschera e Traviata. «Da parmigiano - ha scherzato - sto quasi diventando milanese».