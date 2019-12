Maria Luigia cercasi: via al casting. In giuria c'è Coruzzi

A poche settimane dall'inizio ufficiale dell'anno 2020 in cui Parma sarà Capitale italiana della cultura, ARTernative, azienda di comunicazione culturale e il Museo Glauco Lombardi di Parma hanno ideato un progetto finalizzato a una nuova modalità di fruizione delle collezioni che hanno per protagonista l'amata duchessa Maria Luigia d'Asburgo.

Dal 2020 infatti, i visitatori del Glauco Lombardi verranno accompagnati nelle sale espositive dalla duchessa in persona, grazie all’app QuickMuseum, specializzata nella creazione di percorsi museali innovativi e coinvolgenti. Tramite realtà aumentata, contenuti audio e riprese video, la duchessa prenderà vita per interagire con il visitatore e raccontargli la sua storia, sala dopo sala, rendendo ancor più ricca la straordinaria collezione del professor Glauco Lombardi a lei dedicata.

Proprio per individuare la candidata che presterà il proprio volto alla sovrana recitando nei video e nelle esperienze di realtà aumentata, martedì si svolgerà nel Salone delle Feste del museo il casting. Tantissime le candidate che si sono iscritte e certamente non sarà facile il compito della giuria, che potrà avvalersi anche del prezioso contributo del conduttore radiofonico e televisivo Mauro Coruzzi. Coruzzi, che ha vissuto a Parma sin da bambino, ha abbracciato con grande passione l’iniziativa, per la sua portata culturale e innovativa. Alla selezione sarà presente inoltre la direttrice del museo, Francesca Sandrini, un rappresentante di ARTernative e due membri di Kaosteatri, un’associazione culturale che promuove il teatro in tutte le sue sfaccettature. Durante l’evento saranno presenti anche i fotografi e videomaker di Spazio 5/a che si occuperanno delle riprese e delle fotografie. r.c.