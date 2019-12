Donna in bici investita da un'auto sulla via Emilia: è grave

Domenica drammatica sulle strade, quella di ieri. Dopo l’incidente mortale di Parola, nella prima mattinata, dove ha perso la vita un parmigiano trentottenne e l’altro incidente avvenuto sempre alle due di ieri notte, lungo la via Emilia, nel tardo pomeriggio, un’ altra persona è rimasta ferita in modo grave, dopo essere stata investita da un'auto in via 24 Maggio, la via Emilia, all’altezza del supermercato Aldi. Il tratto è sempre quello della via Emilia, compreso nel perimetro urbano.Per cause in via di accertamento da parte di una pattuglia della Polizia stradale di Fidenza, accorsa sul posto per effettuare i rilievi, una donna, origine ucraina, 61 anni, mentre procedeva in bicicletta, lungo via 24 Maggio, è stata investita da un’automobile, condotta da un sessantenne fidentino.

Nell’impatto la ciclista, dopo avere sfondato il parabrezza, è stata sbalzata dalla bici, finendo rovinosamente sull’asfalto. Immediati sono scattati i soccorsi: sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’automedica. Ai primi soccorritori le condizioni della donna sono apparse subito critiche. Il rianimatore arrivato a bordo dell’automedica, ha prestato le prime cure sul posto alla donna, che ha riportato gravi politraumi.Il medico, dopo averla stabilizzata, ne ha disposto il trasferimento all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata con prognosi riservata. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Al momento del trasferimento alla ferita è stato attribuito un codice rosso.La Polizia stradale sta cercando ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale.

