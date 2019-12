Frana di Brunelli, miraggio by pass

Franco Brugnoli

BORGOTARO Dopo le recenti copiose piogge, che hanno determinato la decisa riattivazione di una vecchia frana «addormentata da tempo», si è dovuto interrompere il transito sulla strada comunale di «Cà Bruna» e «Marzocco». I residenti in questa località, che è posta oltre la frazione borgotarese di Brunelli da alcuni anni ormai vivono una grave situazione di disagio e di pericolosità, a causa di una movimento franoso, verificatosi sul quel territorio.

Un disagio, come dicevamo, ora peggiorato, a causa delle abbondanti piogge, che hanno reso pressoché impraticabile la carreggiata, zeppa di detriti e di fango. Si transita quindi con difficoltà, con le normali auto, mentre i veicoli più grandi non riescono proprio a farlo.

I residenti e le attività che operano in zona si sono rivolti al Comune, che ha provveduto, oltreché a stanziare i fondi necessari, a preparare la bozza di un progetto che prevede la realizzazione di una nuova strada.

Per fare questo però, sarebbe necessario utilizzare una piccola porzione di terreno, nelle vicinanze, di proprietà di un privato. E qui sorgono nuove difficoltà, perché il proprietario di quel pezzo di terra non ha però, a quanto pare, alcuna intenzione di vendere. E questa opposizione ha bloccato tutto l’iter necessario per trovare una soluzione.

A questo punto, per dar corso a una richiesta di esproprio forzato si dovrebbero attendere - pare - tempi lunghi. Tempi che i richiedenti non possono certo aspettare. «Sì, il problema esiste - ammette il sindaco Diego Rossi -. Noi ci siamo immediatamente attivati perché il transito dei veicoli sulla strada potesse ricominciare in completa sicurezza, non appena le condizioni meteo e il drenaggio delle acque lo hanno consentito. Dal pomeriggio di martedì scorso, infatti, la strada è stata riaperta alla circolazione».

«Rimane, tuttavia, la consapevolezza - aggiunge il primo cittadino - che il movimento franoso, che coinvolge anche questo tratto di strada comunale, abbia dimensioni importanti. L’amministrazione comunale sta quindi ulteriormente valutando possibili soluzioni alternative, per la realizzazione di un “by-pass” stradale, che superi, in maniera più duratura, i problemi che la frana determina, anche sul tratto stradale comunale».