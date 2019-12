Il «Modulo Eco» resta al buio

Vittorio Rotolo

Modulo Eco al buio ed attività sospese a tempo indeterminato, almeno fino a quando non si risolverà la situazione. Che risulta a dir poco paradossale.

Manifattura Urbana, l'associazione che ha realizzato e che gestisce la struttura in legno, collocata al parco Testoni di via Mordacci, nel quartiere Crocetta, nello scorso mese di settembre aveva chiesto la fornitura di energia elettrica. Per stipulare il contratto, però, è necessario un documento, che deve essere rilasciato dal Comune di Parma. «Si tratta di una certificazione relativa all'occupazione di suolo pubblico, che sostanzialmente giustifichi la presenza del Modulo», spiega Giulia D'Ambrosio di Manifattura Urbana. Una formalità, sembrerebbe.

Alla luce pure del fatto che il Comune stesso è co-organizzatore del progetto. Ed invece. «In questi mesi, abbiamo più volte sollecitato l'ente. Ma senza mai ricevere risposta» denuncia la D'Ambrosio. «Siamo stati quindi costretti ad annullare tutti gli eventi previsti. Visto il legame di fiducia e collaborazione che si è instaurato con i residenti e le realtà associative del quartiere, siamo amareggiati».

La vicenda ha suscitato indignazione fra i residenti della zona, alcuni dei quali hanno scritto alla nostra redazione. «Per un certo periodo di tempo, al Modulo Eco, la luce era stata concessa da Iren, in qualità di sponsor – fanno sapere da Manifattura Urbana –, mentre nei mesi estivi la fornitura era stata garantita grazie al Centro Giovani Esprit, che aveva richiesto un allaccio temporaneo per le attività realizzate nel parco. Finita l'estate, accogliendo l'invito delle associazioni, ci siamo resi disponibili a stipulare il nuovo contratto, che però non è stato ancora possibile attivare».

Colpa della burocrazia. «Anche se la situazione poteva essere affrontata nei tempi dovuti, senza per forza arrivare a questo stato di cose» masticano amara i volontari di Manifattura Urbana, associazione che peraltro sta da tempo espletando tutti i passaggi dovuti, per formalizzare l'atto di donazione del Modulo al Comune di Parma.