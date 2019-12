Manuel Agnelli incanta il Regio

MARGHERITA PORTELLI

Ha il fascino di un nuovo «primo» appuntamento con un vecchio amore. «An evening with Manuel Agnelli», che ieri ha riempito di musica e poesia il Teatro Regio di Parma, per la penultima data del tour invernale che il frontman degli Afterhours ha riportato nei teatri italiani dopo il successo dei concerti primaverili, è stato un rendez vous fra melodia e parola. L'artista milanese, accompagnato sul palco da Rodrigo D'Erasmo, violinista, polistrumentista e arrangiatore, suo sodale ormai da molti anni in numerosissimi progetti, ha colorato di magia la serata, dividendosi tra i grandi successi firmati nella sua trentennale carriera con la band e le cover di alcune tra le canzoni di riferimento del suo background culturale: si va dai Joy Division a Bruce Springsteen, passando per i Beatles, Daniel Johnston e Nick Cave. Ogni interpretazione è stata però diversa: rivelata, trascinata, talvolta resa in un sussurro, in alcuni casi semplicemente «rimasticata» da quella voce morbida da cui abbiamo imparato a farci ammaliare. L'ex giudice di «X-Factor», che negli ultimi anni ha allargato il proprio seguito proprio grazie alle esperienze televisive (oltre al più noto dei talent c'è anche «Ossigeno», sui Rai 3, la sua «piccola creatura» da piccolo schermo), ha voluto così concedersi a un progetto solista apertamente confidenziale e intimo. Oltre a brani intramontabili, veri e propri simboli per i fan degli «Afterhours» (da «Male di Miele» a «Ballata per la mia piccola iena», passando per «Bye Bye Bombay», attesissimo bis), Agnelli ha coccolato il teatro con poesie e racconti; dai suoi ricordi poco più che adolescenziali di una Berlino tagliata in due dal muro ai versi di Trilussa de «La vipera convertita», «dedicati a un losco figuro che vuole diventare imperatore dell'Emilia Romagna». Così, dopo il toccante benvenuto con «Berlin» di Lou Reed, l'artista ha continuato a tessere le trame dell'incantesimo con «Musa di nessuno», «Non voglio ritrovare il tuo nome» e «Pelle». Il fatto di essere quasi a Natale sembra un perfetto contrappunto d'atmosfera a una serata in brillio, naturalmente rock, talvolta anche un po' grottesca, ma di per sé profondamente romantica. «Credo di parlare di rivoluzione, principalmente – ha spiegato Agnelli introducendo una versione distopica di “Costruire per distruggere” -. Quel cambiamento che cerchiamo, anche se non sempre vogliamo, e che di solito va a finire in un modo preciso». «An evening with Manuel Agnelli», oltre ad essere un format live di successo, da qualche giorno è anche un album (uscito rigorosamente in vinile) e un programma radiofonico su Radio Capital. Dopo la data parmigiana di ieri (firmata da «Puzzle Concerti»), il tour si chiuderà questa sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano, prima che Agnelli e D'Erasmo si trasferiscano in Basilicata per coordinare la chiusura di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.