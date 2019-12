Righe blu, Infomobility difende gli aumenti

Andare in auto a Parma nei prossimi anni sarà un percorso ad ostacoli. Prima sono arrivati i rincari per le righe blu - in Oltretorrente la prima ora di sosta si pagherà il 48% in più - e poi arriveranno nuovi varchi elettronici e nuove corsie preferenziali per i bus. Una potrebbe essere tracciata in via Emilia Est, tra la rotatoria di strada Elevata e il centro commerciale «La Galleria». E mentre i consiglieri comunali di opposizione tornano ad alzare gli scudi, l'amministrazione comunale rivendica per l'ennesima volta il dovere di ridurre le auto in circolazione. Chiamatelo «effetto Greta», anche se in città divieti e restrizioni nascono prima dello tsunami ambientalista provocato dalla giovane attivista svedese.

«A Parma le righe blu si pagano solo otto ore al giorno. Non si pagano di notte così come sono gratis alla domenica», premette Michele Ziveri, l'amministratore unico di Infomobility, durante la presentazione del piano industriale della società pubblica che si occupa di sosta e mobilità sostenibile.

Contro l'aumento delle righe blu finora hanno parlato in tanti: i politici, l'assessore all'Ambiente, l'Ascom e il comitato Parma in centro. L'unico che fino ad ora non aveva aperto bocca era chi, questi ritocchi, li studia da settimane. «Le critiche ricevute sono ingiustificate», sostiene Ziveri rivolgendosi ai componenti delle commissioni consiliari Bilancio e Garanzia e controllo, riunite ieri sera in seduta congiunta.

«Abbiamo confrontato le tariffe della sosta in vigore a Parma con quelle di altre città e le nostre erano sotto la media», aggiunge, ricordando il confronto con Modena, Brescia, Bologna, Milano, Mantova e altri capoluoghi.

Ziveri ha poi anticipato che le corsie preferenziali e i varchi elettronici «passeranno da 16 a 21», così come verranno potenziate le postazioni di bike sharing: sono 33, diventeranno 45. Il sistema di pagamento contactless verrà introdotto sui parcometri, mentre nei prossimi mesi si vedranno in città monopattini e segway, perché Parma rientra nelle sperimentazioni di mobilità sostenibile previste dal decreto Toninelli.

Passando al piano industriale di Smtp, si parla di un nuovo deposito per i bus a Langhirano, da realizzare nel 2021, oltre allo studio di fattibilità per una corsia preferenziale dalla Galleria alla rotatoria di strada Elevata.

Roberto Prada, presidente di Tep, ha invece puntato i riflettori sulla sicurezza, promettendo che gli autobus dello stesso modello di quello che ha preso fuoco a Fidenza saranno presto sostituiti: si parla di 50 mezzi, di cui 34 già «pensionati».

