Sandro Melli ne fa 50: «La mia vita da crociato»

PAOLO GROSSI

Domani Sandro Melli compie 50 anni. Una cifra tonda per uno dei più grandi protagonisti della storia del Parma, con la prerogativa, ormai antica, di essere parmigiano. La globalizzazione del calcio rende ormai improbabile innanzitutto che si crei una bandiera in un club, tanto meno che sia «indigena». Melli ha trascorso 25 anni da crociato: tre nelle giovanili, dodici in prima squadra, dieci da dirigente. Nella sua città, nel Tardini in cui è stato via via raccattapalle, tifoso in curva, idolo dei Boys, dirigente in campo. Il libro della sua vita che andiamo a sfogliare è il libro della storia moderna del Parma e dunque anche il libro di tanti di noi.

«Mio padre era calciatore professionista, sono nato ad Agrigento perché lui giocava là e là si era sposato. Da quando ho un anno e mezzo però vivo a Parma e la Sicilia la ricordo solo per le lunghe vacanze estive, da bambino, a casa dei nonni. La mia passione per il calcio però non me l'ha trasmessa mio padre: è nata sui campetti dell'Audace, dove giocavo tutto il giorno con i miei amici di allora che sono poi i miei amici di oggi».

Quando hai capito di non essere solo bravo, ma un potenziale campione?

«Direi in una partita Audace-Parma, categoria Esordienti, finita 3-0 con tre miei gol. A fine gara vennero subito a ingaggiarmi per l'anno dopo. E alla prima stagione al Parma nei Giovanissimi feci 50 gol».

Un predestinato, tant'è che giocavi sempre con i più grandi, tanto da poter esordire in prima squadra a sedici anni.

«Sì, nelle giovanili ero devastante ma l'impatto con i grandi è stato duro proprio perché ho scoperto che le cose non mi riuscivano più così facilmente. Mi anticipano, me la portano via, mi fanno fallo, insomma per me è stato traumatico, la mia autostima è scesa sotto i tacchi. Avevo grandi aspettative e ambizioni ma, non dimentichiamolo, 16-17 anni. Dentro ero un bambino. Avvertivo scetticismo attorno a me. E andai in crisi».

Eppure Ernesto Ceresini ti portava in palmo di mano.

«C'è stato un periodo in cui mi ero un po' smarrito. Ceresini e mio padre un giorno vennero a parlarmi. Era l'anno del militare, io covavo l'idea di smettere, ero demoralizzato: loro invece toccarono le corde giuste, mi diedero la carica. Ernesto poi fece un patto con Scala, al suo arrivo a Parma, promettendogli un grosso premio se mi avesse rivalorizzato. E anche questo mi stimolò a farmi ripartire. Avevo 19 anni ma ero anche convinto che per me fosse uno degli ultimi treni».

Quando ti sei sentito uomo adulto?

«Da calciatore mai. Solo quando sono diventato dirigente del Parma ho avuto chiare certe situazioni della vita, diciamo ho affrontato le responsabilità. E credo succeda così a tanti. Prima vivevo spensierato, con la stabilità della famiglia. Ero un bambino, e per certi versi la stanza del bambino c'è ancora nel mio cuore e nella mia testa, ma mentre prima praticamente vivevo lì, adesso ci entro se e quando voglio».

Da ragazzino crociato chi era il tuo idolo?

«Barbuti. Con gli amici scavalcavamo la «mura» del Tardini dalla Pezzani: adoravo andare a vedere il suo riscaldamento e me lo mangiavo con gli occhi. Se lo paragoniamo ai riscaldamenti di oggi vien da ridere. Lui si limitava a qualche palleggio. Era bravo a fare dei numeri e tanto bastava a incantarmi. In realtà per i modelli tecnici guardavo più su. Ero juventino e in quell'epoca c'erano Platini, Rossi, Boniek e altri campioni».

Coi tuoi gol hai timbrato tante fantastiche giornate: promozione in B nell'86, promozione in A nel '90, la prima gara in A con la Juve, la prima Coppa Italia, la Coppa delle Coppe a Wembley. Puoi gonfiare il petto.

«L'emozione più forte me l'ha data il gol alla Reggiana nel '90. Un ragazzo parmigiano solo nei sogni può vivere la gioia di dare la prima serie A alla sua squadra sotto la Nord in un derby. C'è voluta anche fortuna in tanti momenti, ma spero di essermela meritata».

Sappiamo tutti che, nonostante la bella carriera che hai fatto, il tuo talento ti avrebbe permesso ancora di più...

«Sono il primo ad ammetterlo e anche con una certa amarezza verso me stesso. Sono stato infantile in troppi momenti. E se un pizzico di incoscienza mi ha aiutato nel mio modo di giocare, credo però di aver sfruttato solo il 50% del mio potenziale. E' veramente poco, ed è solo colpa mia. Avevo l'immenso difetto, ad esempio, di non accettare la panchina. Mi sgonfiavo, invece di caricarmi per mostrare all'allenatore che aveva sbagliato. Mi deprimevo e quando entravo in campo non ero più io. Il bambino-Melli allora se la prendeva con Sacchi, Scala o Ancelotti, l'uomo-Melli oggi ce l'ha con se stesso».

A proposito di allenatori: in carriera hai incrociato tanti top, da Sacchi a Zeman a Capello, Boskov.

«Sacchi era un profeta, ha cambiato il calcio. Ogni volta che mi vede adesso mi ricorda quando prima di Genoa-Parma, sfida che poteva spingerci verso la A nel maggio '87, mi prese da una parte e mi disse che in estate sarebbe passato al Milan. ''Che ne pensi?'' mi chiese. E io, con l'innocenza dei miei 17 anni, risposi: «Se riuscirà a mangiare il panettone vincerà lo scudetto». Insomma fui profeta anch'io. Di Zeman posso ricordare che il giorno del suo esonero nello spogliatoio piangevano tutti, ma proprio tutti. Mai più vista una cosa così, e questo nonostante in preparazione ci avesse fatto correre cento e passa chilometri sull'asfalto. Si era fatto ben volere e in noi c'era il senso di fallimento di un progetto forse troppo avanti per i tempi. Capello è il più grosso conoscitore di calcio che abbia mai visto. Magari non uno stratega, ma uno che sa schierare l'uomo giusto nel posto giusto, leggendo le situazioni alla perfezione. Che litigate a muso duro che faceva con i big del Milan...

Con Scala cose così non succedevano?

«No, lui era un padre-padrone, non cattivo ma autoritario. Quando era arrabbiato in certi ritiri passeggiava per un'ora e noi dietro in silenzio come pecore. E guai a fiatare. Sequestrava i telefonini, toglieva le antenne dalle tv, ma mai nessuno ha contestato questi metodi autoritari. E funzionava... Ancelotti al culmine della crisi si sedette in mezzo allo spogliatoio e ci invitò a tirar fuori le nostre critiche. Fu massacrato e io fui il più pesante. Ma mi fa piacere che lui, ricordando l'episodio nel suo libro, abbia scritto che da lì alla fine anch'io feci la mia parte. Con Boskov al Perugia ci si divertiva come matti perché era svitato: non si ricordava mai i nomi dei suoi giocatori, in partita gli facevano i cambi e non se ne accorgeva, cose da non credere. Un giorno mi chiese di accompagnarlo a casa perché non si ricordava la strada e con la sua auto mi seguì fino al suo indirizzo...»

Da Boskov a Mancini: fu lui a volerti alla Samp.

«Sì, mi chiamò perché, con Vialli alla Juve e Gullit tornato al Milan mi aveva scelto come suo partner d'attacco. Il mercato, come probabilmente la formazione, lo faceva lui. Quell'anno alla Samp trovai Eriksson in panchina, ma già a novembre Gullit volle tornare indietro e Capello indicò me per sostituirlo al Milan. Ma dalla Samp me ne andai malvolentieri».

Cambio argomento: Susanna Messaggio, Simona Ventura, Sonia Grey, Petra. Vado avanti? Ti sei divertito...

«Da calciatore sei sempre circondato da belle donne e non fai fatica a sedurle. Conte nella sua recente filippica ha ragione. Non tanto sulle fatiche del sesso, quanto per il fatto che se ti metti a inseguire le donne, a combinare incontri clandestini, a eludere il ritiro, investi tante energie in cose diverse dal calcio».

Tutti giustamente ti incensano per quel che hai fatto sul campo, ma credo che nei dieci anni da team manager tu abbia dato al Parma un grosso contributo e anche in momenti non semplici.

«Se come calciatore ho espresso il 50% di me stesso, come dirigente ho dato assolutamente tutto, anima e corpo. Quando è arrivato Ranieri ad esempio penso di avergli dato una grossa mano. Conosceva ben poco della nostra realtà e della rosa. Si è affidato molto a me, a volte ha anche accolto i miei consigli sulla formazione. Non è facile che i tecnici ti coinvolgano fino a quel punto. E anche nel trapasso da Cagni a Guidolin credo di essere stato importante, contribuendo così, stavolta fuori dal campo, alla seconda promozione in A».

Gente come Morfeo e Cassano ti ha dato da fare?

«Sono due straordinari giocatori, anche se Morfeo, come me, poteva fare molto di più. Con Cassano ho avuto un rapporto stretto anche perché ero stato incaricato di stargli vicino. Lui mi godeva, uscivamo con le mogli, mi telefonava anche di notte. Magari era pure maturato di suo, fatto sta che nel Parma non ha fatto grosse «cassanate». Con Morfeo non ho avuto un bel rapporto, abbiamo anche litigato di brutto. Io pensavo che potesse diventare il leader di un gruppo che mancava di leadership, e quando lui svicolò per me divenne il problema della squadra».

Non hai mai nascosto l'amarezza per non aver potuto far parte del nuovo Parma. Ti è passata?

«Il tempo guarisce tante ferite ma io, sono sincero, ci avevo fatto una malattia. La cosa peggiore è stata sentirmi tradito da persone che stimavo. Era un diritto della nuova società scegliere persone diverse da me, ma non prendermi in giro dopo tutto quello che ho fatto. Da Scala e Minotti dopo varie promesse mi aspettavo un trattamento diverso. Ma non tutto il male viene per nuocere. Ho scoperto un mondo diverso. Nel momento del bisogno, mentre pseudo-amici mi hanno voltato le spalle, una mano me l'ha data gente che non conoscevo neppure, offrendomi un lavoro fuori dal calcio. Magari non glamour e adrenalinico come il calcio ma in cui mi trovo bene. Con loro ho perfino ritrovato il gusto di giocare a calcetto, dopo che per oltre dieci anni non avevo toccato una palla. Questo essermi riciclato fuori dalla mia comfort-zone mi rende orgoglioso. Poi alleno una squadra di Giovanissimi a Sala Baganza. Mi piace da matti. Resto tifosissimo del Parma, ma nel cuore ho una cicatrice».

Alleviata dall'affetto che ancora oggi i parmigiani ti dimostrano...

«Pensa che l'altro giorno due compagni di scuola di mia figlia, 8-9 anni, mi hanno chiesto l'autografo. E' stato bello, e l'amore che la gente di Parma mi dimostra così spesso è il regalo che tengo più stretto per questi miei 50 anni».