Una commissione Segre in arrivo anche a Parma

Antonio Bertoncini

Nel mese di gennaio, su proposta della commissione consiliare competente, arriverà sul tavolo del consiglio comunale una mozione «per l'istituzione di una commissione temporanea (probabilmente di legislatura) per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza», con l'obiettivo di intraprendere un percorso, insieme alle espressioni della società civile, che potrebbe portare al conferimento della cittadinanza onoraria di Parma alla senatrice a vita Liliana Segre, che ha dato il suo nome ad un organismo analogo messo in campo dal Senato.

Della questione si è parlato partendo dalla presentazione, che risale a qualche tempo fa, di una mozione ad opera del Partito democratico - prima firmataria Daria Jacopozzi – alla quale è seguita una riflessione nel gruppo di maggioranza di Effetto Parma, che ha presentato informalmente una sua proposta per bocca della presidente della commissione Nadia Buetto.

All'incontro non erano presenti i consiglieri della Lega. Ne è comunque uscito un dualismo che ha creato anche qualche momento di imbarazzo, perché i due testi erano simili ma con sfumature e accentuazioni diverse sul percorso da seguire e sulle modalità di coinvolgimento della città. La soluzione è arrivata da Roberta Roberti (gruppo misto), che si è messa a disposizione per redigere un testo unico e condiviso, prevedendo il coinvolgimento di tutte le espressioni della comunità di Parma, compreso il movimento sportivo. Daria Jacopozzi si è impegnata a ritirare la mozione dall'ordine del giorno del Consiglio, Nadia Buetto consegnerà la sua proposta alla Roberti e in gennaio, salvo imprevedibili intoppi, prenderà il via in Consiglio Comunale la «commissione Segre made in Parma».