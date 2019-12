Anziana raggirata da finto carabiniere

FONTANELLATO «Signora, sono un carabiniere. Sono qui per avvisarla che abbiamo rilevato la presenza di mercurio nell'acqua e devo controllare la sua caldaia e i termosifoni. Nel frattempo, per sicurezza, metta l'oro e i soldi che ha in casa dentro al frigorifero così, in caso di fughe, sono al sicuro». Con questa scusa, già sentita ormai troppe volte, un uomo, dall'apparente età di 60 anni, si è presentato ieri mattina attorno alle 10 alla porta di un'ottantenne di Priorato. Il solo fatto di essersi presentato come militare dell'Arma gli ha permesso di vincere la diffidenza dell'anziana che, sentendosi sicura, gli ha consentito di entrare in casa e «controllare» in tutte le stanze. Un sopralluogo durato una manciata di minuti, condito da frasi pensate per far agitare la donna e farla abbassare la guardia su dettagli che, forse, le sarebbero stati utili per evitare la truffa.

Come la richiesta di andare in bagno, con la certezza di non essere seguito, e la mossa lesta di infilare la mano nel frigorifero e arraffare tutto ciò che di valore era in quel momento nell'abitazione. Alla fine, del mercurio, non è stata rilevata ovviamente alcuna traccia e l'uomo se n'è andato non senza dimenticarsi di salutare e ringraziare la sua vittima per la collaborazione. Solo dopo qualche minuto la signora si è diretta verso il frigorifero con l'intenzione di reinfilarsi gli anelli che si era tolta dalle dita, ma delle banconote e dei gioielli che, come le era stato suggerito, aveva tentato di proteggere in quel modo, non c'era più traccia. Un attimo di sconforto e poi la telefonata alla figlia per raccontarle l'accaduto e, successivamente, quella al 112, attaccata a un barlume di speranza di recuperare almeno gli oggetti che per lei avevano un valore affettivo. Le telecamere di videosorveglianza, i cui filmati sono stati visionati immediatamente, hanno «agganciato» un'auto bianca con targa contraffatta che, con a bordo il truffatore e un complice, si allontanava velocemente in direzione di San Secondo.

c.d.c.