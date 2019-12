Caso Pge, Ferretti: «Querele per chi diffama la società»

PIERLUIGI DALLAPINA

Prendi un compunto professore universitario di economia, catapultalo in quello che all'epoca era descritto come il Comune più disastrato d'Italia - tutti ci ricordiamo gli 800 milioni di euro di debiti certificati dall'ex commissario Ciclosi - aggiungici le battaglie giudiziarie e anche gli attacchi personali che in tutti questi anni ha dovuto subire e alla fine ti ritrovi un politico scafato che non perde occasione per dare ceffoni (sia chiaro, solo verbali) a destra e a manca.

«Mi spiace ma sono qui per portare tristezza là dove gli altri portano la gioia». Marco Ferretti, assessore al Bilancio, si presenta così ai consiglieri comunali riuniti ieri sera per esaminare i piani industriali del Centro agroalimentare e di Parma gestione entrate. Ed proprio su Pge che Ferretti ha risposto a muso duro a chi, sia su Facebook che sulla stampa, si è permesso di criticare la società, al termine della chiusura dell'indagine sulle notifiche taroccate.

«Dire che “l'avviso di chiusura delle indagini ha confermato tutte le gravissime accuse che furono a suo tempo ipotizzate” significa dare un'immagine distorta della società, un'immagine passibile di querela», sbotta l'assessore attaccando, senza mai nominarlo, Fabrizio Pezzuto (Parma unita centristi), autore di un post e di un comunicato al vetriolo contro Pge.

«Se qualcuno dice che sono indagato e non è vero, lo querelo», rincara la dose Ferretti, facendo notare che ora i reati ipotizzati non sono più «truffa, usura e peculato e questo è già un bel cambiamento». Per la precisione, i reati contestati dalla Procura sono falso materiale in atto pubblico, emissione di false fatture, dichiarazione fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Come era prevedibile, dai banchi dell'opposizione si è levata una voce in difesa dell'assente Pezzuto. «In una sala democratica come questa, minacciare di querela una persona per un parere espresso, credo non si possa sentire, anche perché su Pge abbiamo sentito cose ben peggiori di queste», ricorda il capogruppo del Pd, Lorenzo Lavagetto.

Cambia la società, ma non cambia il tono dell'assessore, che per il Cal smorza l'ottimismo dei vertici della partecipata: «Abbiamo 8 milioni di euro di debiti verso le banche. Il Cal non affonda, possiamo dire che galleggia, ma non naviga in acque serene». Viva la sincerità.