Trentasettenne travolto dal treno

Un 37enne fidentino è stato travolto ieri sera, intorno alle 19, da un treno della linea ferroviaria Parma-Suzzara all'altezza di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo è stato subito soccorso dal personale medico della Croce rossa di Guastalla e trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma dall'elisoccorso di Brescia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Boretto e i vigili del fuoco di Guastalla. Ancora da definire, con esattezza, i dettagli dell'incidente. Da comprendere il motivo per il quale il 37enne si trovasse così vicino ai binari della ferrovia, raggiunti dopo aver attraversando un campo. Ieri sera, subito dopo l'accaduto, non è stata esclusa nessuna ipotesi all'origine dell'accaduto. Sono in corso accertamenti da parte della compagnia dei carabinieri di Guastalla. Interrotta a lungo la circolazione ferroviaria con il treno coinvolto nell'incidente che è rimasto bloccato in attesa che potessero essere compiuti tutti gli accertamenti del caso.