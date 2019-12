Iren, dopo l'attacco hacker servizi online ancora fuori uso

A una settimana dall'attacco dei pirati informatici al sito e al call center, continuano i disservizi per gli utenti di Iren. Da mercoledì scorso i tecnici della multiutility stanno lavorando incessantemente al ripristino della rete aziendale, ma il ritorno alla normalità – dice l'azienda – sarà lento e graduale. Impossibile, al momento, prenotare un appuntamento per il ritiro di un rifiuto ingombrante, scaricare la bolletta pagata, richiedere attraverso il sito internet la voltura dell'intestazione del contratto del gas. L'azienda si scusa con gli utenti, ma sul ritorno alla normalità al momento non ci sono tempi certi. La procedura in questi casi prevede un ripristino lento e graduale del sistema informatico.

Al momento ha ripreso a funzionare il sito internet gruppoiren.it, ma l'accesso ai servizi on line ieri non era ancora possibile. Sono invece in progressivo riavvio i canali di comunicazione con il servizio clienti. Gli sportelli presenti sul territorio restano a disposizione. Sono garantite le risposte alle emergenze, come il riallaccio ad una fornitura. È raggiungibile il numero verde 800 96 96 96. Iren inoltre invita a consultare la pagina Facebook, dove è possibile lasciare messaggi con il riferimento telefonico per essere richiamati. È anche possibile scrivere una mail all'indirizzo ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Dalla scorsa settimana sono stati infine sospesi i distacchi per morosità ed è avvenuta la riattivazione di tutti i clienti che erano stati staccati per morosità nel periodo precedente, ossia da quando la rete aziendale, sotto attacco hacker, è stata chiusa a scopo precauzionale. Nessun dato, è giusto ricordarlo, è stato sottratto dagli archivi.

L.M.