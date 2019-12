«Quel rigore mai tirato a Usa '94»

PIETRO RAZZINI

«Nicola Berti facci un gol, Nicola Berti facci un gol, Nicola Berti, Berti, Berti facci un gol».

Un coro che l’ex calciatore (salsese di nascita) di Parma, Fiorentina e Inter ha sentito centinaia di volte. Una sequenza di note e parole che ancora oggi non lo abbandona nonostante lui abbia abbandonato il calcio giocato da quasi 20 anni. In Val di Fassa, dove tanti personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport si sono ritrovati all’interno di una serie di eventi griffati Ale Piva Production, il suo inno aveva un eco ancora maggiore. Ed è proprio quando la mente viaggia a ritroso nel tempo che nascono i ricordi più gustosi all’interno di una carriera che ha spiccato il volo con la maglia crociata: «I primi anni da calciatore professionista sono stupendi: la testa è più leggera e le gambe vanno a mille. Purtroppo quel Parma retrocesse dalla Serie B alla serie C: fu un grande rammarico per me».

Che squadra era?

«C’erano tanti ragazzi che poi hanno fatto carriera: Gabriele Pin, Giovanni Bia, Silvano Benedetti, Roberto Mussi. E poi c’erano Oscar Damiani e Massimo Barbuti».

Ricordi di quella stagione?

«Un mio gol strepitoso, paragonabile a quello che, anni dopo, realizzai a Monaco di Baviera con la maglia dell’Inter. Una cavalcata pazzesca che valse il 3-0 finale nella gara contro il Bari».

Come mai non è presente negli almanacchi?

«L’arbitro sospese la partita a causa della nebbia quando mancavano quattro minuti alla fine del match. Parma-Bari venne rigiocata e vincemmo 1-0 ma non segnai io. Ecco il motivo. Quella rete, tuttavia, fu incredibilmente emozionante».

E pensare che lei ne ha fatti di gol importanti, soprattutto contro il Milan.

«È vero, per di più anche esteticamente belli da vedere. Come il tiro al volo nel 1995 o il colpo di testa su traversone di Klinsmann nel 1990».

Ma quale le è rimasto maggiormente impresso nella mente?

«Sicuramente quello del 1993: era l’Inter di Bagnoli. Stavamo recuperando punti su punti ai rossoneri. Io portai l’Inter in vantaggio, sempre di testa, su punizione di Ruben Sosa. Poi Gullit pareggiò. Ancora oggi sono convinto che se avessimo vinto quella partita, saremmo diventati campioni d’Italia».

Perché è rimasto così impresso nella sua memoria?

«Perché fu un gol “lunghissimo”. Ve lo racconto: supero Maldini, vengo atterrato da Costacurta ma l’arbitro ammonisce me per proteste. Poi la punizione, come se fosse un corner corto, e io che batto Sebastiano Rossi. Durò quasi 4 minuti tutto questo episodio: il tempo di ascolto di una normale canzone».

A proposito di canzoni e di colonne sonore: “Notti Magiche” accompagnò il suo primo mondiale.

«Italia ‘90 fu incredibile: per me è impossibile dimenticare le carovane di tifosi che ci scortavano verso lo stadio ogni volta che giocavamo. Ci sentivamo circondati da un affetto irreale».

Il terzo posto finale fu più o meno difficile da dimenticare rispetto alla finale persa contro il Brasile nel 1994?

«In realtà io ho un ricordo molto positivo della coppa nel mondo negli States: fui l’unico interista chiamato da Arrigo Sacchi in una nazionale colma di milanisti. E poi giocai 120 minuti di una finale mondiale: non è cosa da tutti».

Lei fu uno dei protagonisti di quella cavalcata verso la sfida a Romario e compagni.

«E dirò di più: volevo anche calciare uno dei rigori ma non mi permisero di farlo. fu un’esperienza positiva. E infatti, rimasi in Brasile a festeggiare».