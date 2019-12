Addio a Clementina Mossini: aveva 102 anni

COLORNO Un'energia sorprendente ed una memoria di ferro. Sino ad un anno fa frequentava il mercato di Colorno e non mancava di prendere il caffè insieme agli amici di una vita. Era questa Clementina Mossini, vedova Montali, scomparsa a 102 anni.

I colornesi la ricordano alla cassa della pizzeria «Il Cacciatore» di via Bottego, locale che si trovava sulla strada per Mezzani, dove lavorò a fianco del figlio Achille Montali e della nuora Anna Azzi per vent'anni, dal 1971 al 1991.

Clementina nacque il 14 luglio del 1917 a Colorno. Faceva parte di una famiglia contadina e per gran parte della sua vita lavorò nei campi, prima a fianco dei familiari, poi del marito Ezio Montali. Durissimi, per lei, furono gli anni della guerra. Il marito fu fatto prigioniero per 6 anni, prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra. Un periodo durante il quale fu dato per disperso. Poi riuscì a tornare in Italia.

Tante le passioni che Clementina ha coltivato negli anni: prima tra tutte quella per il ballo. «Vinse anche una gara di ballo liscio, danzando con un bicchiere sopra la testa, senza farlo mai cadere», ricordano con affetto i familiari. Alla cassa del Cacciatore rimase sino al 1991, l'anno in cui nacque uno dei nipoti, Gabriele, per il quale iniziò a fare la nonna «a tempo pieno».

Il funerale di Clementina - che lascia i figli Margherita, Maria, Achille e Luisa - sarà celebrato oggi alle 10 nel duomo di Santa Margherita in via Mazzini a Colorno.

c.cal.