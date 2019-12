Arte: avventura in Oman per tre fidentine

Dopo aver conquistato in aprile il concorso per giovani artisti «Artefici del nostro tempo» durante la 58ª Biennale d'arte di Venezia, con il video di «Mostarda», l'artista salsese, ma fidentina di adozione Glomarì, al secolo Gloriamaria Gorreri, a Muscat, capitale dell'Oman, ha rappresentato i giovani artisti della nostra penisola durante la giornata del Contemporaneo, promossa dall'ambasciata italiana, per promuovere i talenti emergenti al di fuori dei confini locali e riflettere sul tema dell'identità.

Ad accompagnare l'artista la scenografa Chiara Trancossi e la fotografa Irene Trancossi. Glomarì ha ideato e tenuto un workshop che ha dato il titolo alla mostra presso la Stal Gallery: «Tangible monologues: unexpected geographies of self portrait». Il tema è quello della rappresentazione di sé e del proprio vissuto psicologico ed emotivo con metodologie e linguaggi alternativi a quelli del ritratto comunemente conosciuto, quello legato ai lineamenti del volto.

Ad esporre nella galleria oltre a Glomarì anche le fidentine Irene Trancossi e alcuni artisti omaniti emergenti, Budoor Al Riyami, Rawan Al Mahrouqi, Ruqaiya Al Balushi, Safa Al Balushi and Sarah Al Aulaqui. L'artista, autrice e cantautrice, nei suoi lavori, cerca sempre di sviluppare concetti utilizzando più linguaggi simultaneamente, quello musicale, poetico e dell'immagine.

«Penso sia merito della mia formazione da architetto, che mi ha abituata a progettare e pensare le cose a diversi livelli di dettaglio e di significato. Alla fine quando scrivo una canzone è come se stessi progettando un edificio. Dal 2 dicembre anche “Liberà”, l'ultimo episodio della trilogia “Inaccadimenti”, verrà pubblicato su Youtube (dopo essere stato selezionato tra i finalisti dell'Amarcord Film Festival, rassegna internazionale di cinema dedicata a Fellini) e l'intera triade di canzoni verrà resa disponibile anche su Spotify».

I progetti di Glomarì sono tanti, potete seguire le sue gesta sui suoi canali Youtube, Facebook (Glomarì) e Instagram (ciaosonodisagio).

