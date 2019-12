Donatella Rettore: «Mi piace la gioventù di oggi»

PIETRO RAZZINI

Donatella Rettore sarà domani nella nostra città. Un' opportunità per i suoi fan che avranno due momenti “firmacopie” per incontrarla: la mattina, dalle 11 alle 13, al Joe Vinyle Store di Strada XXII luglio (al civico 3) e nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, al Cafè Cavour in Strada Cavour 30. In occasione del quarantesimo anniversario di «Splendido splendente», infatti, Joe Vinyle insieme ai Relight Orchestra, produttori discografici e DJ, hanno remixato la famosa Hit e lo stesso Joe Vinyle ha prodotto il vinile rosso con ben 7 versioni. Non poteva che essere casa nostra, quindi, la destinazione prescelta: «La Gazzetta di Parma è uno dei miei giornali preferiti, da sempre. I vostri giornalisti hanno scritto bene di me anche quando non mi conosceva nessuno. E per questo posso solo essere grata al vostro quotidiano».

Quali sono i suoi primi ricordi legati alla nostra città?

«Io ho passato la mia giovinezza a Parma: per trent’anni sono andata a Salsomaggiore e a Tabiano per le terme. Ancora oggi le frequento abitualmente. La città era il posto più vicino dove divertirsi. Ho tanti amici nelle vostre zone».

Per esempio?

«Devo citare Mauro Coruzzi che conosco da tanto tempo. All’epoca lavorava a Radio Parma e scriveva per la Gazzetta. E poi ho cantato così tante volte nel vostro territorio. Mi apprezzate e me lo dimostrate ogni volta».

Tra le tante canzoni che ha sempre cantato nei suoi concerti c’è Splendido Splendente che compie 40 anni.

«Ricordo benissimo: arrivavo da un brano come Eroe. Ritmica diversa, timbro differente. Un personaggio importante come Vittorio Salvetti non era convinto della bontà della canzone. Mi disse: “Non si sente il tuo vocione...”».

E poi?

«E poi si dovette ricredere. Decisi di tenere duro perché ero convinta che sarebbe piaciuta ai giovani. Infatti divenne una grande hit in Austria, Germania e, ovviamente, in Italia».

Ha avuto ragione.

«Al punto che sono stati fatti dei remix con musicisti che hanno usato strumenti veri. Li ho ascoltati e li ho apprezzati».

Quando si parla di musica italiana, il pensiero va immediatamente al Festival di Sanremo. Ci sarà anche lei quest’anno?

«Colgo l’occasione per smentire le voci che stanno girando: non parteciperò alla kermesse. Amadeus è un grande amico, conosco bene i suoi autori: ne avremmo parlato direttamente se ci fosse stato un fondo di verità».

Una verità inconfutabile è che sono veramente tanti i successi della sua carriera. A quale è più legata?

«Sicuramente Eroe perché ha dato inizio a tutto. Vi regalo in anteprima una parte della scaletta del tour 2021: Curiosa, Diva, Femme Fatale, Kamikaze Rock’n’roll suicide, Karakiri, Rodeo. E poi Kobra , Lamette: la gente vuole cantare ai concerti. Infatti hai miei live il pubblico si diverte».

Oggi il palco è una seconda casa. Ma si ricorda come lo viveva a inizi carriera?

«Ho un’innata timidezza di fondo. Per nasconderla mi atteggiavo a femme fatale. Tante ragazze d’oggi sono come me. Io amo questa gioventù, a differenza di tante persone che la critica. È il loro tempo, devono prendere in mano la vita. Ciò che li distingue è lo spirito di ribellione e quindi io dico loro: ribellatevi».