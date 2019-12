Salso, i commercianti: «Penalizzati dai lavori davanti all'ex Tommasini»

«I lavori davanti all'ex istituto Tommasini non potevano essere effettuati in un altro periodo? Proprio in prossimità delle feste di Natale?». La protesta è dei commercianti di viale Corridoni penalizzati a loro dire dal cantiere, aperto da quasi un mese, che sta interessando la parte davanti alla struttura dove verrà realizzata una piccola piazza di ingresso della larghezza di circa 600 metri quadrati, mentre sarà ridotta la rotatoria, verranno rimossi i posti auto di fronte alla struttura per valorizzarne l'ingresso mantenendo comunque la stessa larghezza per la corsia per permettere il transito ad autovetture e bus.

«Nessuno discute sulla necessità dei lavori, la ristrutturazione dell'ex Tommasini è positiva e ben accolta dalla città e non di meno da noi commercianti della zona – affermano gli esercenti –. Ma dobbiamo constatare che il cantiere è praticamente fermo per intere giornate a parte qualche operaio che appare e scompare, mentre la limitazione alla viabilità ed alla sosta in questo periodo, con il traffico che è già di per sé agonizzante negli altri mesi dell'anno, ci pare una presa in giro visto che questo è l'unico segmento temporale in cui speriamo di lavorare un po'. Perché l'amministrazione non ci ha interpellato?». Anche Confesercenti si schiera al fianco dei commercianti. «Forse sarebbe stato meglio effettuare i lavori in un altro periodo» afferma il presidente Matteo Orlandi.

Per il sindaco Filippo Fritelli «si tratta di una miglioria apportata nelle more dalla ditta appaltatrice che non costerà nulla ai cittadini. Nel giro di circa una settimana la strada sarà riasfaltata e riaperta al traffico».

M.L.