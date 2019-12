Corniglio, addio al medico Giancarlo Raballo

BEATRICE MINOZZI

CORNIGLIO Giancarlo Raballo era uno di quei dottori per cui curare pazienti era una missione, più che una professione. Uno di quei dottori di una volta, di quelli che andavano a dormire con un occhio aperto e la valigetta pronta ai piedi del letto, perché le urgenze potevano capitare anche nel cuore della notte.

Era uno di quei dottori reperibili 24 ore su 24 - quando ancora non c'erano le guardie mediche - di quelli che ti curavano davvero e da cui dipendeva la tua vita, soprattutto nei più piccoli e sperduti paesini di montagna. Ed è proprio questa montagna che oggi piange il dottor Raballo, lo storico «dutür» del cornigliese, scomparso nei giorni scorsi a 85 anni. Nato a Parma nel ‘34, Raballo visse la sua infanzia tra Valle Lomellina, paese di origine della madre, e Sorbolo. A 9 anni rimase orfano di padre e fu la madre a crescere lui, il fratello e la sorella, assicurandosi che potessero studiare. Frequentò il Marconi e poi si iscrisse a Ingegneria, che presto lasciò per iscriversi a Medicina. Era questa la strada giusta per lui, e dopo la specializzazione in pediatria iniziò subito a lavorare come medico condotto a Varano Melegari prima, a Santa Maria del Taro – dove le frazioni più isolate si raggiungevano in groppa all'asino - e poi a Monchio. Ed infine a Ghiare di Corniglio, dove arrivò nel ‘68, per non andarsene mai più.

Al suo fianco, la moglie Annamaria, il suo punto fermo in una vita in prima linea. Annamaria, oltre che essere madre dei suoi tre figli, era anche la sua segretaria: in un'epoca in cui le comunicazioni erano difficoltose e non c'erano cellulari, Annamaria e Giancarlo comunicavano con una ricetrasmittente per aggiornarsi sulle urgenze. E urgenza, per il dottor Raballo, era anche una semplice influenza: se anche la metà dei suoi pazienti erano a letto con l'influenza lui li andava a visitare uno per uno, perché «dietro ad un'influenza ci può essere altro». «Il dottor Raballo ha fatto della sua professione una ragione di vita, tanto che si può dire che non sia mai veramente andato in pensione.

La porta era sempre aperta per i suoi pazienti» ricorda il sindaco di Corniglio, Giuseppe Delsante, che alla notizia della sua scomparsa ha tenuto ricordare il medico condotto a nome dell'intera comunità cornigliese per la sua professionalità e per la sua umanità. In molti oggi si stringeranno alla famiglia Raballo in occasione dei funerali, che partiranno alle 10 dall'abitazione di Ghiare per la chiesa di Beduzzo e quindi per il cimitero di Borgotaro.