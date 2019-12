Fidenza: sotto l'albero, libri in omaggio per chi va in biblioteca

Tanti libri sotto l'albero di Natale. Anche quest'anno la biblioteca comunale Leoni, per tutto il periodo natalizio, ospiterà un albero di Natale sotto il quale saranno disposti dei cesti contenenti libri in omaggio per i frequentatori e gli studenti della biblioteca.

«I cittadini – hanno spiegato le bibliotecarie - ci portano spesso libri in dono, o perché li hanno ricevuti in regalo e non erano del loro genere, o perché traslocano e fanno ordine nelle librerie o perché i libri sono quelli dei figli ormai cresciuti. In ogni caso la biblioteca cerca di accoglierne il più possibile, compatibilmente con lo spazio a disposizione, e di effettuare una distribuzione di quelli che per vari motivi (o già presenti, o non adatti alle collezioni, o superati) non possono essere inseriti nel patrimonio librario», spiegano ancora. Grazie ai libri della biblioteca sono state rifornite le sale d'aspetto di medici e dentisti, forniti volumi al centro dialisi e al centro prelievi dei bambini, alle associazioni di volontariato, agli asili, alle biblioteche della montagna e al Centro Studi e Movimenti.

«Ogni anno infine viene realizzata l'iniziativa “il maggio dei libri” in cui per tutto il mese di maggio, dedicato proprio alla lettura, gli utenti possono prendere i libri omaggio in esubero», spiegano. Alla fine dell'anno, proprio in occasione delle festività natalizie, vengono poi regalati gli ultimi libri rimasti. «Tra le opere sono presenti tutti i generi per cercare di fare un regalo gradito per tutti i gusti letterari».

s.l.