Renga: «La cosa più importante? I miei figli»

«Porto in scena un vero e proprio spettacolo: dalla scenografia - pensata in maniera coerente con il progetto discografico, figlia di questo progetto - alla scaletta. È uno spettacolo pensato per i teatri, che non frequentavo da tanto tempo. Avevo voglia di tornare a una dimensione più intima, per ritrovare il contatto non solo visivo ma anche fisico con la “mia” gente. E nonostante l'impegno, sono super contento di aver organizzato un tour di oltre 50 date in un arco temporale così breve»: così Francesco Renga che con «L'altra metà Tour» arriva stasera al Teatro Regio di Parma (ma in Emilia ci sono anche due serate a Bologna e quella di giovedì prossimo al Valli di Reggio).

Renga sarà accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). Dice il cantautore: «La band è quella che mi accompagna da tanto, sono compagni di viaggio da tanto tempo, qualcuno proprio dall'inizio. Sono loro che danno al live quel quid in più».

Quanto alla scaletta, anticipa, «ci saranno i miei classici, come “Angelo”, e chiaramente anche brani di questo ultimo lavoro. Ciò che sarà affascinante e curioso è come in modo molto naturale i vari momenti del mio percorso artistico riescano a legarsi perfettamente in questo live. Porto in scena un racconto che parla di questi 30 anni di canzoni».

Un viaggio musicale che va di pari passo con quello umano: «Ho capito il segreto dei social dopo averli usati. Li trovo divertenti, condivido con il mio pubblico degli aspetti che rimarrebbero miei, altrimenti. Certo, so che i “leoni da tastiera” sono una componente di quel mondo con cui bisogna fare i conti. Ma io non me ne preoccupo».

Nelle storie che pubblica c'è anche lo “zampino” dei due figli, Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex compagna Ambra Angiolini. «Il rapporto con i miei figli - dice - oltre ad essere per me la cosa più importante nella vita è anche determinante per il mio lavoro. Alcune delle cose che si sono innescante in questo album derivano dal rapporto che ho con loro, da come crescono, da cosa ascoltano».

Il concerto di stasera, organizzato da Arci e Caos, inizia alle 21. Per ulteriori informazioni: Arci Parma, tel. 0521 706214, info@arciparma.it.

R.S.