Sicuri (e aggiornati) al volante dopo i 65

ALICE ARCHIANI

Entro il 2030, oltre un quarto della popolazione europea avrà più di 65 anni, per questo è aumentata negli ultimi tempi la necessità di garantire la partecipazione sicura alla circolazione di tutti gli utenti della strada.

Quella degli ultra 65enni è una delle fasce più coinvolte in incidenti stradali, sia come automobilisti che come pedoni, ed è una categoria molto variegata, che conta tantissimi individui in possesso di patenti attive.

Mantenersi aggiornati permette di circolare con maggiore sicurezza, nel rispetto di sé e degli altri. È questo l'importante messaggio che la Regione Emilia-Romagna propone tramite la campagna Guida Sicura, un progetto dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale.

Un'atmosfera di partecipazione ha riempito il Centro Orti Sociali Cinghio, dove si è tenuto il primo di una serie di incontri dal titolo «Liberi di guidare… sempre. Lezioni di guida per over 65».

Un gruppo di attenti allievi ha seguito con interesse gli interventi di Sara Dall'Ospedale, della Polizia Locale, e di Stefania Botti, medico delle Dipendenze patologiche dell'Ausl di Parma.

«Questa campagna vuole trasmettere un messaggio di convivenza civile tra i vari utenti della strada, che siano autisti, ciclisti o pedoni. La fascia degli over 65 è quella che si fa più fatica a raggiungere – ha sottolineato Ambra Lugli, della cooperativa sociale La Lumaca di Modena, che coordina gli incontri – Molti hanno paura di mettersi in discussione, o sono convinti di sapere già tutto, dato che guidano da tanti anni».

In realtà, ci sono tante novità introdotte solo recentemente nel codice stradale. Tra i tanti argomenti trattati, hanno fatto sorgere molte domande quelli connessi alla sicurezza dei più piccoli durante il trasporto: l'obbligo del seggiolino omologato ed i nuovi sistemi salva bebè, da marzo obbligatori per bambini fino ai quattro anni d'età; l'importanza vitale delle cinture di sicurezza che vanno sempre allacciate, davanti e dietro.

Attenzione anche all'uso improprio del cellulare alla guida: «L'uso del telefonino è al secondo posto tra le cause di incidenti, superato solo dall'eccesso di velocità - spiega Sara Dall'Ospedale della Polizia Locale – distogliere lo sguardo dalla strada anche per i pochi secondi necessari a rispondere ad un messaggio ci impedisce di accorgerci di ciò che succede intorno a noi e può avere conseguenze molto gravi».

L'interesse si è acceso anche durante la spiegazione del corretto uso delle rotatorie. Molti i commenti giunti dalle ultime file: «Io non ho ancora imparato…». «Ma la gente non mette mai le frecce in rotonda!». «È obbligatoria la freccia se vado a sinistra?».

Interesse ripagato a fine incontro dalla possibilità di svolgere una lezione pratica tenuta da un'autoscuola locale. Stefania Botti ha ricordato che è importante mantenere sotto controllo periodico vista e udito: «L'invecchiamento non deve necessariamente costringerci ad appendere le chiavi della macchina al chiodo. Anzi, deve essere un invecchiamento attivo».

Fra i prossimi incontri che si svolgeranno a Parma e provincia: giovedì 19 dicembre alle 15 alla Polisportiva Castelletto, in strada Zarotto 39, e venerdì 20 dicembre alle 9 al circolo Arci Minerva, in via Carmignani 1. A Fidenza lunedì 16 dicembre alle 15 al Centro giovanile ex Macello di Fidenza, in via Giuseppe Mazzini 3.