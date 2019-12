Bici rubate dal bike sharing e ritrovate al Campus

Quelle due biciclette erano sparite una decina di giorni fa, ma grazie all'intervento delle Volanti sono state recuperate e restituite. Si tratta, infatti, di biciclette particolari in quanto sono in dotazione al servizio di bike sharing di Infomobility, società partecipata del Comune. Qualcuno, però, invece di noleggiarle e restituirle, le aveva semplicemente prese. Senza più riportarle indietro per rimetterle a disposizione di tutti.

Gli agenti delle Volanti le hanno individuate venerdì pomeriggio in zona Campus e recuperate contribuendo a rimetterle nel circuito del bike sharing.

L'ufficio Volanti ricorda a chi avesse subìto un furto di bicicletta di visitare il sito Internet oppure la pagina Facebook della questura in cui la polizia pubblica tempestivamente le fotografie dei mezzi ritrovati.

