Debuttano i nuovi treni: a Milano in 48 minuti

DAVID VEZZALI

Quarantotto minuti per arrivare in treno a Milano: ecco la principale novità dei nuovi orari ferroviari in vigore da oggi.

Cinque convogli Frecciargento Etr 700 partiranno dalla nostra stazione alle 10.07, 12.07, 16.07, 17.07, 18.07 e arriveranno – senza fermate intermedie – alla stazione Centrale di Milano (arrivi: 10.55, 12.55, 16.55, 17.55, 18.55) dopo un viaggio a 250 chilometri all'ora sulla linea dell'Alta Velocità.

Ci saranno anche altri due Frecciargento che, dopo aver fermato a Piacenza raggiunta percorrendo la linea tradizionale, subito dopo la partenza da Piacenza entreranno nella linea dell'Alta Velocità per arrivare direttamente a Milano: partenze da Parma alle 8.07 (con fermata anche a Milano Rogoredo) e alle 9.07, con arrivo a Milano Centrale – rispettivamente – alle 9.15 e alle 10.05.

È dallo scorso giugno che i parmigiani conoscono i Frecciargento Etr 700, che hanno preso il posto di alcuni treni Frecciabianca. Finalmente questi treni sono stati autorizzati a viaggiare sulla linea dell'Alta Velocità e così, da oggi e ogni giorno, Milano si raggiungerà più velocemente.

Per il viaggio di ritorno da Milano sono previsti quattro Frecciargento «no stop»: alle 11.05, 12.05, 14.05, 16.05, con arrivo a Parma dopo 47 minuti (alle 11.52, 12.52, 14.52, 16.52). Ci saranno anche tre Frecciargento con fermata a Piacenza: partenze da Milano Centrale alle 17.50, 18.50 e 19.50, e arrivo a Parma alle 18.52, 19.52 e 20.42, dopo un viaggio di un'ora e due minuti.

Da Parma, con i treni Frecciargento ci vorranno 48 minuti anche per arrivare a Bologna percorrendo la linea tradizionale: sette minuti in meno rispetto a prima, mantenendo le fermate di Reggio Emilia e Modena. Cambiamenti anche per il treno più importante in partenza da Parma: da oggi il Frecciarossa delle 7.05 per Roma Termini arriverà nella capitale alle 10.35 anziché alle 10.27: gli otto minuti in più sono dovuti a lavori di manutenzione programmata dei binari. Un cambiamento anche per il viaggio di ritorno: da Roma partenza alle 19.50 (e non più alle 19.35) e arrivo a Parma alle 23.12 (anziché alle 22.45). Nel viaggio di ritorno verrà utilizzato un treno Frecciarossa 1000.

Per gli orari degli altri treni in arrivo e in partenza dalla nostra stazione non sono previsti sostanziali cambiamenti. È da segnalare l'entrata in servizio di ulteriori treni Rock a due piani nei collegamenti regionali tra Bologna e Milano, che andranno a sostituire i vecchi treni a un solo livello.