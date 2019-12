Gagliolo fa girare la testa a Callejon

GAGLIOLO 8 - Per noi il migliore perchè il suo modo di giocare trascina in ogni momento i compagni. Anticipi, tackle, chiusure, salvataggi aerei: Callejon se lo sognerà per un bel pezzo perché ieri s'è divertito poco.

SEPE 7 - Determinante in diverse occasioni, si è tolto una bella soddisfazione sul campo «di casa». Sbaglia un rinvio di piede e causa un brivido, per il resto è sempre glaciale anche nei momenti di più intenso assedio.

DARMIAN 7,5 - Un'ottima partita, al cospetto di un peperino come Insigne, Il Parma ha deliberatamente accentrato la sua fase difensiva e gli esterni hanno spesso dovuto lavorare in difficoltà. Lui ci ha messo gamba e mestiere. Preziosissimo.

IACOPONI 6,5 - Peccato Milik lo scavalchi con una prodigiosa elevazione in occasione del gol, ma lui molto di più non poteva fare. Per il resto è stato attentissimo come sempre a non regalare spazi agli avversari.

BRUNO ALVES 7 - Implacabile nel gioco aereo, nella ripresa ha liberato l'area non si sa quante volte. Sono battaglie che lo esaltano ed è proprio in queste circostanze che dà il meglio di sé.

HERNANI 6,5 - Accusa ancora qualche lentezza di troppo, sia nel passo che nel pensiero, però ha trovato un belo spirito guerriero con cui ha aiutato la squadra, facendo anche da torre per i rinvii nella ripresa. Avventato sul mancato rigore.

BRUGMAN 7,5 - La sua miglior partita nel Parma. Ha giocato tanti palloni, non tutti alla perfezione ma tanti in modo ottimale, mostrando personalità, buona lena e carica agonistica. Era la sua 50esima gara in A ma sta ancora crescendo.

BARILLA' 6,5 - Anche lui è un formidabile esempio positivo per il gruppo. Tutti sanno che non tira indietro la gamba nonostante sia da tempo in condizioni fisiche precarie. Eppure nelle due fasi è un collante prezioso.

GRASSI 6,5 - Cresce di gara in gara e nello scampolo di ieri, contro i suoi ex compagni, ci è parso più pimpante.

KULUSEVSKI 7,5 - Un gol e un assist. Uomo decisivo anche se tra i due episodi che hanno aperto e chiuso la gara ha girato spesso a vuoto spendendo energie inutili in un ruolo peraltro complicato.

CORNELIUS s.v. - Peccato avere due prime punte sempre ai box. Speriamo torni presto.

SPROCATI 6 - Entra e si mette a destra dove prova, con esiti non sempre felici, a frenare Mario Rui.

PEZZELLA s.v. - Allunga la difesa e non disdegna di affacciarsi in avanti.

GERVINHO 6,5 - Il voto tiene conto del gol decisivo ma anche delle tante occasioni gettate alle ortiche, compreso quella del 90'. Sfortunato invece in occasione del palo. Conferma sempre più la sua verve operaia, altro traguardo di D'Aversa.

ALL. D'AVERSA 8 - Il voto più alto ci piace darlo al mister perché tenere il campo e vincere, con due gol e diverse altre occasioni pur al cospetto di una squadra così palesemente più attrezzata vuol dire aver congegnato un meccanismo efficacissimo. Si nota in diversi frangenti lo studio delle soluzioni adottate e si percepisce che i giocatori sanno sempre cosa fare in campo. Per come poi fa fronte alle continue emergenze meriterebbe un monumento. In questo periodo è l'arma in più del Parma.

ARBITRO DI BELLO 6,5 - Sul rigore aveva visto male ed è stato salvato dal Var, in tutto il resto non ci è dispiaciuto. Era stato sin qui un portafortuna per il Napoli ma il Parma ieri sera ha saputo sfatare anche questa cabala. Bravo anche al Var Fabbri.