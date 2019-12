Giovanni Ugolotti, una vita in sella

CRISTINA PELAGATTI

FELINO Sono poche le persone che riescono a trasformare una passione in un mestiere. Tra queste c'è Giovanni Ugolotti. Classe 1982 da San Michele Tiorre, Ugolotti dalle prime cavalcate in paese è approdato in Inghilterra dove, da cavaliere affermato e pluripremiato si allena in vista delle Olimpiadi 2020.

«Sono più di 30 anni che vado a cavallo. Ho cominciato a 6 anni, al circolo ippico Il Cinghio di San Michele col pony club- ha spiegato Giovanni-. Ho capito che poteva diventare il mio mestiere a Roma, al centro militare di equitazione. La leva mi è stata utile a capire cosa volessi fare. Il gruppo sportivo dell'Esercito mi ha chiesto di rimanere e fino ai 25 anni sono rimasto, poi mi sono congedato. Una scuderia inglese mi ha chiamato come cavaliere, sono partito, ho conosciuto mia moglie e vivo ormai in Inghilterra da 11 anni. Sono rientrato nel gruppo dell'Esercito, pur distaccato in Inghilterra, potendo ora montare in divisa anche cavalli che non appartengono all'esercito».

Giovanni è specializzato nel completo che prevede salto ostacoli, cross country e dressage e si è portato a casa numerose soddisfazioni. «Non c'è stato un risultato più entusiasmante degli altri, i traguardi più importanti sono quelli ancora da raggiungere. Ho partecipato a tutti i campionati continentali, forse la più grossa emozione è stato al primo Badminton Horse Trials, il tempio per ogni cavaliere, il risultato non è stato eccellente ma la sola partecipazione è stata una grande soddisfazione».

La squadra italiana è classificata per le Olimpiadi 2020, parteciperanno i cavalli più in forma e il caporal maggiore Giovanni Ugolotti sta lavorando alacremente nelle scuderie che con la moglie Kathryn Robinson, campionessa di origine canadese, gestisce nel verde del Gloucestershire.

«Il lavoro con i cavalli è quotidiano e continuativo, dalle 7 del mattino a quando cala la sera tra mangiare, accudire ed allenare. Sono una ventina e su ognuno di loro c'è un lavoro differenziato, sono atleti, ognuno con caratteristiche diverse. Tutti i cavalli sono diversi tra di loro, hanno caratteri diversi, l'abilità del cavaliere sta nell'individuare di cosa abbiano bisogno. Vanno trattati come individui non come un'industria. Escono tutti i giorni, cerchiamo di farli muovere il più possibile, un cavallo chiuso in un box 24 ore al giorno diventa uno scheletro. Ora tutto il lavoro sui cavalli è improntato alla preparazione per le Olimpiadi».

Alla domanda su cosa serva per riuscire a far diventare un hobby un lavoro Giovanni risponde secco «molta determinazione, come in tutti gli sport, e un pizzico di fortuna». La nostalgia di casa ogni tanto si fa sentire «Mi mancano le cose più banali, la famiglia, il paese; a casa si sta bene ma sono contento della scelta che ho fatto ormai molti anni fa; non è un peso. Sono consapevole che non ci sarebbero state in Italia la stessa mentalità e le stesse possibilità».