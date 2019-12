Un buon 2019 per la Pro Schia Monte Caio

BEATRICE MINOZZI

SCHIA Questo 2019 è stato un anno importante per la Pro Schia Monte Caio, un anno celebrato nel corso dell’annuale assemblea dei soci al rifugio Rosa Croce di Schia. Un anno durante il quale ha iniziato a prendere forma uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni, ovvero la riqualificazione dell’area ex Sporting: un intervento complessivo di 550 mila euro (che prevede anche il miglioramento strutturale e l’implementazione delle infrastrutture e dei servizi presenti nell’area sportiva di Schia con la realizzazione di una pista polifunzionale) stanziati dai Parchi del Ducato e dalla Regione nell’ambito dei Por Fesr e della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

A dare il «la» a questa operazione è stata però la Pro Schia, che ha acquisito la struttura all’asta e la ha donata ai Parchi del Ducato. Il 2019 è stato anche l’anno del cambio ai vertici dell’associazione, con la nuova presidentessa Cecilia Saltini, subentrata a Paolo Cocconi. Ed è stata proprio la Saltini ad accogliere i soci al pranzo sociale, al quale hanno preso parte anche il sindaco di Tizzano, Amilcare Bodria, e il presidente dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali, che hanno confermato ancora una volta l’attenzione dei due enti nei confronti di Schia.

A illustrare l’avanzamento dei lavori è stato il consigliere Andrea Petronio, che ha spiegato che entro la fine della primavera 2020 saranno terminati i lavori per la realizzazione di un anfiteatro e centro polifunzionale nell’area ex Sporting, ma anche quelli per la riqualificazione dell’area dei campi sportivi, con la realizzazione di un’area sportiva polifunzionale e di un parco giochi in parte «inclusivo», senza barriere architettoniche, con alcuni giochi fruibili anche dalle persone diversamente abili. Un progetto ambizioso, che la Saltini ha invitato tutti a sostenere. «La Pro Schia può ricevere donazioni liberali che possono essere effettuate sia da privati che dalle aziende» ha spiegato. Durante il pranzo è stato presentato anche il calendario 2020 della Pro Schia, in vendita da Doriano Sport. Il ricavato verrà investito nelle attività sul territorio della Pro Schia. Per info www.schiamontecaio.it.