I soldi delle luminarie? Per le ambulanze nuove

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO Niente luminarie natalizie a Polesine Zibello. L'Amministrazione comunale, su idea del sindaco Massimo Spigaroli, ha deciso di destinare i fondi che sarebbero stati necessari per le luminarie alla Pubblica assistenza di Busseto e Polesine Zibello, contribuendo così alla sostituzione delle due ambulanze distrutte dall'incendio che ha colpito le autorimesse pochi mesi fa.

In questi giorni, sia in paese che sui social, parecchie persone hanno evidenziato la mancanza delle luminarie. Una volta completato il progetto è stato quindi lo stesso sindaco a comunicare la scelta. «Speriamo - ha detto - che si capisca quanto sforzo e cuore c'è dietro».

Una decisione che ha trovato l'approvazione e il plauso di molti cittadini, che hanno auspicato che la «gara di solidarietà» in favore della Pubblica assistenza possa vedere molti soggetti, pubblici e privati, in campo raggiungendo quanto prima il traguardo delle nuove ambulanze.

Polesine Zibello, tuttavia, non sarà del tutto «al buio». Infatti, sempre su iniziativa del sindaco, sono stati realizzati sette alberi stilizzati, sistemati nei centri storici di Vidalenzo, Polesine, Santa Croce, Zibello, Ardola e Pieveottoville. Si tratta di alberelli con telaio in ferro, arricchiti e decorati interamente con materiali di recupero (ed illuminati), realizzati quindi a costo zero per il Comune.

Inoltre il Natale, sulle rive del Po, sarà arricchito con la mostra dei presepi al teatro Pallavicino, organizzata dal comitato «Amici del Grande fiume» (col patrocinio del Comune), che sarà aperta tutti i festivi, dalle 14.30 alle 18, dal 22 dicembre al 6 gennaio. Lo stesso comitato ha fatto appello» ai cittadini invitandoli ad abbellire le loro case con luminarie e presepi all'aperto.