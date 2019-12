Raid dei ladri: svuotato un appartamento

COLLECCHIO Ladri in azione a Madregolo e a Collecchio nel tardo pomeriggio di sabato: hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e si sono introdotti in due abitazioni. A Madregolo il colpo non è riuscito. I ladri, dopo aver forzato serramenti e finestre, sono stati disturbati e si sono dati alla fuga, senza sottrarre nulla nella casa presa di mira, situata nella zona di via del Bergamino, verso la campagna. A Collecchio, invece, hanno forzato le finestre di un appartamento nella zona del centro, vicino a viale Libertà, e sono entrati. Al momento, la conta dei danni è ancora in corso, ma sono spariti monili e gioielli.

Al rientro, i proprietari hanno trovato tutto sottosopra: cassetti sfilati, armadi aperti. I ladri non hanno lasciato nulla di intentato ed hanno ispezionato l'appartamento palmo a palmo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Collecchio. Le indagini sono in corso. Il periodo invernale è quello prediletto dai ladri che approfittano delle scarse ore di luce per entrare in azione. Anche in questo caso hanno seguito il solito copione: hanno atteso che i residenti delle due abitazioni se ne andassero per potare a termine il colpo. Hanno studiato i movimenti di chi le abita, li hanno tenuti sotto controllo e, quando si è presentata l'occasione propizia, sono intervenuti. Negli ultimi mesi i carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio, soprattutto nelle ore serali e notturne. Nella giornata di sabato, sui social del gruppi di controllo di vicinato, è stata segnalata la presenza di un'auto sospetta che si aggirava nella zona di Collecchio. Da parte delle forze dell'ordine la raccomandazione è sempre la stessa: segnalare immediatamente mezzi e persone sospette. Nel 2019, come anticipato dal comandante della polizia locale dell'Unione pedemontana parmense, Franco Drigani, sono diminuiti i furti in abitazioni e imprese, ma la guardia resta alta.

G.C.Z.