«Finalmente avere una casa dove stare»

ROBERTO LONGONI

Pinuccia è una bambina di 50 anni. Come per tutti, la sua vita passa e il suo corpo invecchia, ma una cosa per lei è destinata a non cambiare: Pinuccia resterà bambina, fino alla fine. Una famiglia proprio sua non ce l'ha, e forse sarebbe stato meglio non l'avesse mai avuta. Sembra che le principali «coccole» conosciute nell'infanzia siano state sberle a ripetizione. Il suo non poter fare le cose era visto come non volerle fare: e allora giù botte (almeno questo è ciò che ricorda), per «svegliarla», per «educarla». Fino a quando non è scappata dal paese natale in Puglia, per ritrovarsi a vivere in un'auto abbandonata su al Nord. Quali altre cicatrici di quel periodo porti nascoste dentro forse nemmeno lei vuole raccontarlo a se stessa. Ma c'è stato un momento in cui sembrava che anche la sfortuna volesse finalmente voltarle le spalle. È stato quattro anni fa, quando a Casciago, in provincia di Varese, ha incontrato Gabriella Masseroni, la madre (nel senso affettivo del termine) che non aveva mai avuto. Pinuccia ha finalmente trovato un focolare.

Ed è a questo punto che la storia di Pinuccia si avvicina a noi, al nostro territorio. Perché la signora Masseroni, oggi 66enne, pur abitando in Lombardia dagli anni '70, ha le radici a Sala Baganza: quell'Ivo Vespini al quale è intitolato il circolo anziani a due passi dalla rocca Sanvitale era un suo zio. «Un uomo che ha dedicato tutta la vita agli altri». Gabriella non è da meno. Ma oltre che di Dna, per lei la solidarietà è questione di esperienza. Quarta di dodici fratelli, si è a lungo presa cura di una sorella malata. E ha cominciato a occuparsi del prossimo poco dopo l'arrivo a Monza. Il suo è volontariato fatto in casa. Letteralmente. Non ha mai aderito a un'associazione. Improvvisa e va alla carica. C'è chi raccoglie gatti e cani per strada: lei raccoglie persone, aprendo le porte, offrendo un piatto e un letto, e per lunghi periodi. A un orfano senza lavoro ha pagato l'affitto per cinque anni. Per quattro mesi, fino a quando non ha trovato loro un lavoro e un alloggio, ha tenuto con sé una ragazza madre e la figlia, dopo averle incontrate disperate in un bar. E a casa ha ospitato per mesi una donna siciliana costretta a tornare a Monza per far curare una figlia malata di sclerosi multipla. Per due anni ha accudito come un figlio un ragazzo ipovedente malato di Aids allontanato dai suoi perché violento».

Intanto, ha tirato dalla propria parte diversi medici, riuscendo a far visitare e curare anche chi non se lo poteva permettere. Non si è mai fermata, nemmeno quando ha dovuto curare se stessa da una grave malattia che le ha impedito di continuare a lavorare. «Ero venditrice porta a porta della collana I Quindici - ricorda -. Ero brava: ho vinto premi per i miei risultati». Non si stenta a crederle. È determinata e cocciuta. «Io non mollo mai» dice, annunciando l'apertura di un fronte parmigiano. Nell'ottobre del 2018, Gabriella Masseroni con il marito, il figlio e Pinuccia è tornata alle origini. «Svenduta la nostra villetta di Casciago, ci siamo trasferiti vicino all'arco di San Lazzaro». Dai 360 metri quadrati a un appartamento con due sole stanze. Gabriella e il marito ne occupano una, il figlio un'altra. Su un divano letto in sala dorme un cognato e su un altro Pinuccia. Ma i problemi non sono solo logistici. «A Casciago - sottolinea la signora Masseroni - le era stata data la residenza separata. E grazie a questo riusciva ad avere il reddito di cittadinanza, visto che la cifra, con i pochi spiccioli delle pensioni di invalidità che le sono state riconosciute, non si sovrapponeva alle pur magre pensioni mia e di mio marito. Il Comune di Casciago ha chiuso entrambi gli occhi per un anno, ma da ottobre non ha più potuto».

Pinuccia osserva in silenzio: lascia che sia la sua «mamma» a parlare. «A Parma sto bene» si limita a dire. «È così - spiega Gabriella Masseroni. Pinuccia ha seri problemi di salute: a Varese, 5 mesi dopo l'asportazione di un polipo, ha subito un infarto... Qui è sempre stata curata con professionalità e gentilezza al pronto soccorso e alla Città di Parma e dal dottor Paolo Vignali, un uomo che parla poco ma è sensibile: a luglio l'ha operata al naso. Ma le difficoltà respiratorie di Pinuccia sono tali che dovrà subire un intervento anche alla gola e dovrà utilizzare un apparecchio speciale». Lei annuisce e aggiunge: «Non voglio andarmene. I medici mi seguono e qui mi sento sicura».

A questo punto il problema è un altro. «Mentre il Comune di Casciago ha fatto tutto il possibile per venire incontro a Pinuccia, qui nella mia Parma non riesco a ottenere ascolto - dice Gabriella Masseroni -. Abbiamo chiesto la residenza separata, abbiamo chiesto l'aiuto dei Servizi sociali: c'è sempre stato risposto no. Ho provato a strappare un appuntamento all'assessore Laura Rossi, ma non c'è stato verso. Dov'è il grande cuore di Parma? Pinuccia ha diritto a un monolocale o a un posto in un residence. Come fa ad avere una residenza, se non ha un posto dove stare? Noi siamo il suo unico punto di riferimento, ma questa situazione ora non è più sostenibile. Ora che arriva Natale, che lo sia anche per lei».