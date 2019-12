«Lesioni oltre i 20 giorni»: si aggrava la posizione dell'autista accusato di aver colpito il medico disabile

GEORGIA AZZALI

Gli aggettivi contano. E in un'aula di giustizia possono avere un peso enorme. Cambiano gli aggettivi e poi possono cambiare reati e condanne (eventuali). Come nel caso dell'autista di scuolabus accusato di aver colpito Nicola Orsi, il medico che da anni combatte contro una malattia degenerativa. E che quel giorno avrebbe subito lesioni superiori ai 20 giorni, quindi non «lievissime», come inizialmente ipotizzato dalla procura: è quanto stabilito dal giudice di pace che, dopo aver valutato la documentazione depositata dalla difesa di parte civile, ha dichiarato la propria incompetenza ritrasmettendo gli atti in procura. E da lì si riparte, perché il pm dovrà riformulare - aggravandola - l'imputazione. Le lesioni oltre i 20 giorni devono infatti essere giudicate dal tribunale (monocratico per le lesioni lievi e gravi, collegiale per quelle gravissime) e non dal giudice di pace.

Cicatrici fisiche, ma soprattutto morali: la consulenza medico-legale presentata dalla parte civile ha certificato un danno notevole. «Ci aspettavamo questa decisione: il processo è instradato e lo tuteleremo su tutti i fronti: per questo, valuteremo anche i soggetti che civilisticamente potrebbero essere tenuti a rispondere», sottolinea Maria Chiara Piragine, difensore del medico.

Dal prossimo anno il servizio di scuolabus e quello del bus urbano saranno affidati a un'altra ditta: a settembre, infatti, il Comune aveva dato il via libera alla risoluzione del contratto con la Tundo, la società per cui lavorava l'autista finito sotto processo, e a novembre è stato pubblicato il bando. Certo è che sulla posizione dell'autista peseranno - in caso di condanna - anche i suoi precedenti penali, tra cui lesioni e truffa, pur trattandosi di fatti piuttosto vecchi.

Risalenti a molti anni prima del 29 aprile di otto mesi fa, quando però l'autista non si sarebbe fatto scrupoli a gettare a terra quell'uomo dal passo incerto che gli stava di fronte. Una mattina come tante per Orsi, anatomopatologo all'ospedale di Piacenza: anche quel giorno stava andando al lavoro in auto. Mentre stava percorrendo viale Matteotti, all'altezza di viale Cavour aveva incrociato uno scuolabus che ingombrava un po' la carreggiata. Orsi supera il mezzo, ma si rende conto che l'uomo alla guida sta inveendo contro di lui. Decide di bloccare l'auto poco più avanti. Fa fatica a camminare, però vuole capire. L'autista - secondo quanto racconta Orsi nella querela - scende dallo scuolabus e gli si avvicina urlando: «Ma dove c... credi di andare con quella macchina da 70mila euro? Guardati e vattene a...».

Il medico tenta di calmare l'autista, ma i toni continuano ad alzarsi. E a quel punto Orsi prende in mano il telefonino per chiamare i carabinieri. L'uomo dello scuolabus sembra voglia andarsene: gli dà le spalle, ma improvvisamente si rigira e sferra una manata al volto e al collo del medico. Che prima sbatte sulla portiera aperta dell'auto e poi cade sulla strada battendo la testa. Un giovane, che sta passando in auto, si ferma per soccorrerlo. Anche l'autista si avvicina, ma - secondo quanto riportato nella querela - solo per dargli qualche schiaffetto sulla guancia. Vuole solo capire se respira e poi se ne va.