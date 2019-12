Alessandro Testa, trascinatore del Fidenza

MARCO BERNARDINI

Da quando è tornato il Fidenza ha cominciato a volare. Alessandro Testa sta mettendo il suo marchio nella rapida risalita dei bianconeri, balzati al quinto posto in zona play-off nel girone A di Prima: le sette reti realizzate in queste ultime quattro uscite, tutte coincise con il bottino pieno, hanno riportato nei piani alti la truppa di mister Bonazzi, che in precedenza senza di lui, fermato da una microfrattura alla decima costola, aveva inanellato tre sconfitte in stecca. Ora l'amuleto è rientrato riprendendo a segnare in maniera regolare e costante come confermano le tre doppiette ravvicinate, la più recente domenica scorsa nel 4-1 interno allo Sporting Fiorenzuola, e i dodici centri in campionato, a cui vanno aggiunti anche i tre in Coppa Emilia.

«Stiamo bene - dichiara l'attaccante, classe ‘90, che ha militato tra le fila di Fontanellatese, Crociati, Soragna, Noceto, Fidenza e ancora Soragna prima di fare il nuovo percorso inverso pochi mesi fa assieme a diversi compagni, compreso il fratello Nicola, e all'allenatore Bonazzi- nelle scorse settimane ab-

biamo avuto problemi legati agli infortuni e ci serviva una serie di risultati positivi per ritrovare un po' di entusiasmo. I neoacquisti Piccinini e Bongiorno hanno alzato il livello, speriamo di non fermarci».

Qual è il vostro obiettivo stagionale?

«Vogliamo arrivare ai play-off e chiudere tra le prime 4-5. Crediamo di avere tutte le carte in regola».

Come mai ha deciso di ripartire da Fidenza?

«Sono nato e cresciuto qua, mi stimolava il fatto di poter vincere qualcosa indossando questa maglia. Ammetto che ha influito anche il gruppo, nella passata stagione a Soragna avevamo creato un bel clima all'interno dello spogliatoio e molti in estate hanno deciso di venire a Fidenza».

Quanto può aver influito la presenza del tecnico Bonazzi?

«Mi trovo benissimo sia a livello umano che professionale. Non è un caso se nella passata stagione ho segnato 26 gol nel Soragna: penso sia stato anche merito suo».

Che effetto le fa essere nella stessa squadra del fratello?

«Era già capitato per due anni di giocare insieme ma è la prima volta che accade a Fidenza. Ormai ci siamo abituati, chissà magari un giorno riusciremo a riunire anche l'altro nostro fratello Raffaele. Sarebbe un sogno, anche se l'unica esperienza in comune non andò benissimo visto che retrocedemmo a Soragna. Quindi - ride - forse meglio evitare».

Quanto mordeva il freno in quelle settimane ai box?

«E' stata molto dura, si soffre molto di più da fuori perché mi sarebbe piaciuto essere in campo e dare una mano alla squadra che non è stata particolarmente fortunata in quel periodo. Adesso pian piano stanno emergendo i nostri valori».

Cosa significa rappresentare il Fidenza?

«Vogliamo riportarlo dove gli compete, a partire dalla Promozione. E' un club storico (nel 2022 festeggerà il centenario) e blasonato con trascorsi importanti alle spalle, io e i miei compagni avvertiamo una grossa responsabilità. Tutti ci crediamo e vogliamo far bene».