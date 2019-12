Brescello, Oscar per Don Camillo

CRISTIAN CALESTANI

BRESCELLO - Una richiesta popolare così come popolari sono, da decenni, le storie del Mondo Piccolo di Giovannino Guareschi.

La proposta giunge dal «mondo» del web dove da tre settimane Augusto Abbati – sulla piattaforma di petizioni on line change.org – ha lanciato la sua sfida: raccogliere più sostenitori possibili per fare in modo che l'Academy of motion picture arts and sciences assegni l'Oscar ai film di don Camillo e Peppone.

«Tre anni fa – spiega Abbati nella motivazione con cui invita a sottoscrivere la petizione - abbiamo saputo che, in seguito alla pubblicazione di alcuni documenti secretati dalla Cia, nel 1953 la Cia stessa si mosse contro la candidatura, e probabile vittoria, dell'Oscar a “The Little World of don Camillo” per ragioni politiche. Qualunque sia la verità su questa esclusione decisa nel 1953 – rilancia Abbati - crediamo che il primo film tratto dalla saga di Guareschi meriti l'Oscar per la sua importanza sociale, politica e cinematografica nell'Italia del dopoguerra».

L'idea partita da Brescello ha trovato piena condivisione in tutt'Italia e così in sole tre settimane di presenza on line la petizione ha già superato le mille sottoscrizioni.

«Don Camillo è un capolavoro assoluto della storia del cinema. Non riesco a smettere di rivederlo» scrive un sostenitore, mentre altri sottolineano: «Questo film racconta un'Italia che non c'è più e va ricordata», «Don Camillo è patrimonio dell'umanità» e «Don Camillo non è solo film, non è solo cinema, è storia. Un pezzo della storia e cultura italiana, si merita l'Oscar». Pieno appoggio alla raccolta anche dalla pagina Facebook «Il mondo di don Camillo».

In un post di un paio di giorni fa è stato scritto: «Grazie mille la nostra raccolta firme web sta andando a gonfie vele. Abbiamo superato le 1000 firme per l'Oscar a Don Camillo. Ma ne servono ancora».

L'intento, come detto, è di raggiungere un numero considerevole di sottoscrizioni e poi inviarle Oltreoceano per spronare l'Academy of motion picture arts and sciences.

Una sfida ardua, certo, ma non impossibile per gli eredi della tradizione di don Camillo e Peppone.

Per dare il proprio contributo è sufficiente collegarsi al sito www.change.org e compiere poi la ricerca della petizione dedicata a don Camillo, cliccando sulla lente di ingrandimento presente in alto a destra nell'home page.