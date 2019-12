Colorno, 2700 nuovi contatori

CRISTIAN CALESTANI

COLORNO - Il 2020 sarà un anno di grandi cambiamenti per il servizio idrico nel territorio comunale di Colorno con la sostituzione dei contatori per 2.700 utenze colornesi.

Prenderà il via infatti, proprio a Colorno nella primavera del 2020, il progetto di EmiliAmbiente – gestore del servizio idrico integrato– per la sostituzione dei contatori idrici con apparecchi di nuova generazione, caratterizzati da una maggiore sensibilità e precisione.

L'obiettivo dell'intervento – del valore di 400mila euro, sostenuto dall'azienda con il co-finanziamento al 50% del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 – è riequilibrare il bilancio idrico tra volume d'acqua erogata e fatturata, nonché agevolare l'identificazione delle perdite occulte su rete privata.

Le attività riguarderanno i misuratori di piccolo e medio diametro (fino a 2 pollici, pari a circa 5 centimetri) dell'abitato di Colorno, scelto tra gli 11 Comuni serviti dall'azienda perché caratterizzato dall'età media dei contatori più elevata: da una stima iniziale saranno interessati dal progetto circa 2.700 misuratori sui 3.700 attualmente installati.

«L'introduzione delle nuove apparecchiature, di precisione e qualità nettamente superiori alle precedenti – rende noto EmiliAmbiente - comprenderà anche la sostituzione (o l'installazione, dove queste non fossero già presenti) degli accessori necessari a farle funzionare al meglio, come prolunghe, rubinetti di arresto e valvole. Gli stessi apparati saranno inoltre predisposti per la telelettura, in modo da garantire la possibilità, in futuro, di abbinarli a sistemi di comunicazione con cui ridurre i tempi di identificazione di perdite post contatore, nonché ottimizzare il servizio di lettura e fatturazione».

Le operazioni di sostituzione comporteranno l'interruzione del servizio idrico all'utenza interessata.

A questo scopo data e orario dell'intervento saranno comunicati attraverso avvisi telefonici o cartacei con un preavviso di almeno 48 ore.

Nel caso di contatori posizionati in proprietà privata i tecnici dell'azienda provvederanno a concordare un appuntamento con l'utente, sempre attraverso avvisi telefonici o cartacei.

L'intervento su Colorno, destinato a concludersi entro i primi mesi del 2021, è il primo passo di un progetto che interesserà gradualmente tutti i comuni serviti.

«In passato – afferma Andrea Peschiuta, direttore generale di EmiliAmbiente – non si è mai pianificato un intervento di sostituzione massiva dei contatori, ma si procedeva con sostituzioni puntuali. Ora iniziamo a muoverci sulla base di una pianificazione a lungo termine: è una modalità che ci consente di migliorare l'efficienza e l'economicità della gestione, con significativi benefici economici finanziari per l'azienda e, quindi, per la collettività».