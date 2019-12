Furto in casa, sparisce una pistola. Derubati anche i vicini

È di una pistola, alcuni preziosi ed un orologio il bottino di un furto commesso nell'abitazione di una commerciante salsese residente da qualche anno nella zona di Scipione Case Passeri.

Approfittando dell'assenza dei proprietari, nel pomeriggio di domenica, indicativamente tra le 16 e le 19,30, i malviventi sono entrati in azione. Dopo essere passati attraverso i campi - in casa sono state trovate infatti numerose impronte di fango - si sono introdotti nell'abitazione forzando una porta finestra e, una volta all'interno, hanno messo a soqquadro tutto quanto, impossessandosi di una pistola, regolarmente detenuta, custodita all'interno di un armadio del quale i ladri hanno spaccato il vetro blindato a mazzate, di alcuni preziosi e di un orologio.

«Quando siamo rientrati a casa dopo aver aperto la porta ci siamo spaventati tantissimo, trovando tutto a soqquadro - spiega la commerciante -. Non c'era nulla al proprio posto: abiti gettati a terra e sparsi ovunque, cassetti tirati, ante degli armadi aperti, perfino i mobiletti del bagno non sono stati risparmiati. Una valigia è stata tagliata ed aperta, chissà cosa speravano di trovare. La sorpresa più grande però è stata quella di trovare l'armadio che custodiva la pistola - regolarmente detenuta - con il vetro blindato in frantumi: probabilmente hanno utilizzato una mazza da muratore dovendo sicuramente “lavorare” parecchio prima di distruggere il vetro. Hanno preso la pistola ma lasciato il caricatore con tutti i proiettili».

«Per fortuna che avevamo con noi i nostri due cagnolini - continua la donna - non oso pensare cosa sarebbe successo se li avessimo lasciati a casa».

Ma quella subita dalla commerciante salsese non è stata l'unica «visita» sgradita compiuta domenica pomeriggio. Sempre approfittando dell'assenza della proprietaria, i malviventi hanno rubato preziosi e contante anche in un'abitazione poco lontano da quella della commerciante. Anche in questo caso, i ladri sono entrati nell'abitazione presa di mira dopo aver forzato una porta-finestra. Anche in questo caso, ad accorgersi di quanto accaduto è stata la proprietaria al rientro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della stazione di Vernasca. M.L.