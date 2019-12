Luigi Milo, pasticciere parmigiano da Guinness dei primati

Con un record del mondo nuovo di zecca un parmigiano entra di diritto nel prestigioso volume che dal 1955 raccoglie e ufficializza i primati mondiali: il famoso Guinness World Record, meglio noto in Italia come Guinness dei primati.

Luigi Milo, classe 1966, noto pasticciere, nonché maestro cioccolatiere, ha battuto il record di realizzazione dell'albero di Natale in cioccolato più alto del mondo.

Con 6,83 metri di altezza - compreso la stella in cioccolato bianco sulla sommità - ha superato di ottantatré centimetri il precedente record di sei metri appartenente ad un altro pasticciere italiano di Pesaro.

L'evento si è tenuto nella storica piazza Ducale di Sabbioneta, dove Milo ha trasferito la sua attività tre anni fa, alla presenza di una giuria e di un notaio che hanno certificato il nuovo record.

L'albero è stato realizzato costruendo una intelaiatura in legno compensato rivestito di una speciale plastica alimentare che è stata a sua volta ricoperta di un delizioso strato di cioccolato fondente, più resistente del cioccolato al latte, ed infine decorato con cioccolato bianco.

Per la realizzazione sono occorsi ben tre giorni di lavoro, uno sforzo premiato alla fine con l'ottenimento del prestigioso primato.

Quando i giudici hanno certificato il nuovo record il numeroso pubblico accorso per sostenere Milo è esploso in un fragoroso applauso.

Alla fine l'albero è stato frantumato in tanti piccoli pezzetti di ottimo cioccolato distribuito ai presenti per la gioia di grandi e piccoli.

Il progetto aveva preso vita quasi per gioco qualche mese da un'idea di Milo, subito appoggiato dal vulcanico presidente della proloco di Sabbioneta Massimo Gualerzi che, da esperto falegname, ha curato l'intelaiatura in legno e poi l'organizzazione dell'evento con l'aiuto della sorella di Milo, Marina.

Per la stesa del cioccolato Milo è stato aiutato dall'amico pasticciere Gianmarco Zanmarchi e da uno speciale compressore alimentare.

La cosa più difficile era mantenere la necessaria temperatura del cioccolato a 31 gradi, altrimenti non si sarebbe potuto attaccare all'intelaiatura.

Alla fine tutto è andato per il meglio aiutati anche da condizioni meteo perfette per l'evento, cielo nuvoloso, infatti anche il più piccolo raggio di sole avrebbe potuto fare danni, temperatura fredda ma asciutta.

Un pizzico di fortuna che ha aiutato in maniera determinante alla perfetta riuscita dell'evento.

Un record che ha messo il sigillo alla brillante carriera dell'ancora giovane Milo, ma lunga ormai anni, iniziata alla pasticceria Torino dove sotto la guida dell'esperto maestro pasticciere Ugo Falavigna ha mosso i primi passi nell'antica arte dolciaria.

Dopo il servizio militare in aeronautica, da qui la sua passione per l'aeronautica militare, sfociata nella sua storica militanza con la sezione AAA di Parma, oggi presente con numerosi soci a sostenere l'amico Milo, il decollo con l'attività in proprio da artigiano pasticciere.

Una passione quella per i dolci che l'ha condotto fino alla realizzazione dell'albero di Natale in cioccolato più alto del mondo.

Un'autentica sfida con se stesso, una soddisfazione personale, ma la gioia più grande, secondo le testuali parole di Milo, è stata vedere il sorriso dei bimbi che guardavano estasiati la sua opera. r.c.