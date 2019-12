Sassi: «Parma sa fare squadra». Pizzarotti: «Bene. Ma ora pensiamo a domani»

«Un risultato positivo, frutto della capacità di pubblico e privato di elaborare una progetto culturale e di porsi come obiettivo il raggiungimento del titolo di European green capital».

Così Annalisa Sassi, presidente dell'Unione parmense degli industriali, commenta il buon risultato di Parma e provincia. «C'è una capacità di fare squadra che cementa il senso di comunità, permette sfide innovative verso realtà nazionali ed internazionali, rafforza il tessuto economico e sociale e consente una qualità di vita all'altezza delle best practice europee», aggiunge Sassi.

Moderatamente soddisfatto il sindaco Federico Pizzarotti sulla «rimonta» di Parma e provincia nella classifica della qualità della vita: «Una nota positiva per la città. Tuttavia, sarò onesto, le classifiche non mi appassionano, né quando ci posizionano ai primi posti, né quando ci posizionano più in basso - scrive il primo cittadino sulla sua pagina Facebook - Le interpreto come uno sprone per continuare a fare bene, lavorare ed essere coerenti con il nostro modello di città. Che Parma sogno tra dieci anni? Verde, europea, dall'alta qualità della vita e rigogliosa in cultura, bellezza e ordine. Una città internazionale. Lavoriamo per riconsegnare ai parmigiani una Parma migliore di come l'abbiamo trovata. Dunque bene la classifica, ma dobbiamo guardare già al domani».

Per il prefetto di Parma, Giuseppe Forlani, «la graduatoria del Sole 24 Ore conferma la validità delle strategie messe in campo per prevenire e contrastare la criminalità e la conferma del metodo basato sull'attento monitoraggio della situazione e sulla verifica con i sindaci, per rilevare i fenomeni che creano allarme e che possono sfuggire all'analisi». Il prefetto prosegue ricordando che «dal confronto svolto emerge anche per il 2019 un miglioramento complessivo che non attenua, ma rafforza, l'impegno delle forze di polizia».

«Un dato di soddisfazione per il territorio e un buon viatico per i tanti appuntamenti previsti per il 2020 - dice Diego Rossi, presidente della Provincia - Si conferma una tendenza positiva per le attività produttive e una buona attrattività del territorio grazie a servizi innovativi, una conferma di ciò che percepiscono i cittadini. Da questa classifica - conclude il presidente Rossi - viene certificato il fatto che nella nostra provincia esiste un'ottima qualità di vita». r.c.