Addio a soli 47 anni ad Alessandro Malpeli, il meccanico amico

Era un volto noto a molti parmigiani poiché, con il mestiere che praticava, ne ha incontrato davvero tanti con la macchina in panne o sinistrata che aveva la necessità di essere trasportata con il carro attrezzi.

E lui, sempre puntuale, cortese e collaborativo non mancava mai di svolgere alla perfezione il proprio servizio con quel tocco di gentilezza e di garbo che, in certe situazioni, sono basilari.

Alessandro Malpeli, stimata figura di meccanico d'auto, è deceduto improvvisamente nei giorni scorsi all'età di 47 anni.

Parmigiano, entrò giovanissimo nel mondo del lavoro nell'azienda familiare (autofficina, carrozzeria, soccorso stradale) del fratello Antonio e della cognata Marisa che lo consideravano un figlio in quanto, Alessandro, aveva perso la mamma quando era ancora bambino.

Carattere buono, solare, un cuore d'oro, un parola incoraggiante per tutti.

Insomma, una pasta d'uomo sempre pronto a fare del bene in silenzio ed in modo discreto.

Alessandro era proprio così: casa, lavoro e famiglia.

L'unico passatempo che lo distraeva dal lavoro era il biliardo a stecca dove eccelleva tanto da partecipare a diversi tornei.

Un altro hobby molto caro ad Alessandro era la moto che aveva abbandonato dopo il bruttissimo incidente che gli era accaduto anni fa.

Alessandro era legatissimo alla famiglia: al padre Giovanni, al fratello Antonio, alla cognata Marisa.

Come pure adorava la nipote Maria Chiara che lo considerava più un fratello che uno zio.

E proprio la nipote, volontaria della Croce rossa, che gli ha prestato i primi soccorsi, lo ha ricordato con commosse parole: «Io non so dove vanno gli zii quando cessano di vivere, ma so dove restano. Nel mio cuore. Tua Chiaretta».

Il funerale di Alessandro sarà celebrato oggi partendo dall'Ospedale Maggiore alle 13,30 per la chiesa del Beato Cardinal Ferrari di via Paradigna, indi per il Tempio di Valera.

Lo.Sar.