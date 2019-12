Collecchio, addio al brigadiere Piras

COLLECCHOHa solcato il Novecento, dalla Sardegna è approdato a Roma e poi a Collecchio: addio a Salvatore Piras, 96 anni, conosciuto come Mario, per anni appuntato dei carabinieri a Collecchio e poi brigadiere, con una storia alle spalle davvero avventurosa. E' stato uno degli ultimi carabinieri Reali: prese infatti servizio nel 1941, quando in Italia c'era ancora la monarchia e sul trono sedeva Vittorio Emanuele III. La sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in paese, a partire dall'attuale maresciallo dell'Arma, Francesco Broccio, e da chi lo ha preceduto, Paolo Antinucci, che lo hanno conosciuto ed apprezzato. E' commosso il loro ricordo: «Mario era sempre presente, come ex carabiniere, alle cerimonie ed è stato davvero un esempio per molti, per la sua dedizione, la dirittura morale, l'umanità». Era nato in provincia di Cagliari, nel 1923, a 18 anni, decise di arruolarsi come volontario nell'Arma dei Carabinieri a Roma. E proprio a Roma visse un'esperienza indimenticabile, come raccontò in un'intervista pubblicata dalla Gazzetta di Parma lo scorso anno: fu testimone dell'arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio del 1943, quando il dittatore fu condotto, a bordo in un'ambulanza, da palazzo Venezia, fino villa Savoia, sulla Salaria. E Mario assistette a quel momento storico, quando, proprio il re, Vittorio Emanuele III, dichiarò personalmente in arresto Mussolini. Il nome Mario gli fu affibbiato negli anni concitati della guerra, quando, dopo l'8 settembre Piras dovette lasciare temporaneamente l'Arma, in una Roma occupata dai tedeschi. Rientrò, poi, in servizio a Roma, fino al 1957, per poi trasferirsi a Collecchio dove ha prestato servizio fino al 1980, e dove è stato anche comandante ad interim della stazione dei carabinieri, prima di andare in pensione. Molti collecchiesi lo ricordano, come carabiniere e come uomo: «E' rimasto un punto di riferimento per il paese – ricordano – anche dopo il pensionamento, a lui si rivolgevano in tanti per un consiglio, per segnalare, a volte, quello che non andava». Lo stimavano per la sua saggezza, unita sempre ad una particolare attenzione per la persona. La famiglia è stato il suo secondo caposaldo, aveva conosciuto la moglie Anna a Roma, nel 1947, il matrimonio nel 1953. Con lei ha trascorso 70 anni di vita, prima di rimanere vedovo, qualche anno fa. Lo piangono la figlia Cristina ed il figlio Luigi, i cinque nipoti ed i tre pronipoti. I funerali sono previsti oggi, alle 10.30, partendo dalla sala del commiato Cof, in via Carrega, 12/a, per la parrocchiale di San Prospero.

G.C.Z.