Davide: «La mia grande sfida? E' stata un gioco»

CHIARA CACCIANI

In principio fu la noia: quella di una vacanza in Svizzera con i genitori. A salvarli - morale familiare e vacanza - fu l'autogrill: «Trovai un manuale che spiegava i giochi di ruolo di cui avevo sentito parlare in una puntata di Mork & Mindy e convinsi i miei a comprarmelo».

Ecco, se oggi Davide Bonati, langhiranese, 48 anni, si racconta da Seattle, l'incipit della storia è tutto lì: nella nascita a 10 anni della passione che si sarebbe fatta poi scommessa, intuizione imprenditoriale, cambio di vita e latitudini. Fino a portarlo ad essere uno dei top manager di Wizards of the Coast, la società entrata nella galassia della multinazionale dei giochi Hasbro. Tradotto: giochi di carte, board game, videogiochi, carte collezionabili. La scintilla che si accende negli occhi di tanti ragazzini di allora e di oggi, insomma.

Il debutto è «classico»: dai libri cult alla scoperta a 16 anni di «Dungeons and Dragons», quando «ho trovato un gruppo di giocatori e costringevo mia madre a portarmi a Parma la sera». Nel 1994 è arrivato il «rivoluzionario» Magik e in parallelo sono sfilati gli anni della facoltà di Legge. «In realtà non era quello che desideravo, e ho voluto fare un tentativo partendo dalle mie passioni». Quel tentativo ha un nome che resiste: Urban Legend, il negozio di vicolo Grossardi dedicato ai giochi di ruolo e carte collezionabili aperto con un socio, l'attuale titolare.

«Avevo 27 anni e l'idea buona è stato realizzarlo come lo avrebbe voluto Davide a 15 - racconta -. Era innovativo per l'ampio spazio con tavoli e sedie per giocare. Offriva i materiali ma anche un luogo in cui incontrarsi, conoscere altre persone, imparare». Ne aprirono altri quattro in Italia.

Ma la vera svolta è arrivata coi Pokemon. «In un momento in cui Internet era pochissimo utilizzato, un caro amico aveva visto che in Giappone stavano funzionando delle nuove carte. Si è accesa una lampadina e ci siamo presentati a uno sbigottito ad italiano di Wizard per acquistarle. Al ritorno eravamo così carichi che non riuscivo a ingranare la quinta». E due settimane dopo è scoppiata la mania: esaurite ovunque tranne a Parma.

Ma soprattutto si è aperta una stagione di eventi, incontri e amicizie. Non è un caso che nel 2003, quando Hasbro ha comprato Wizard, il responsabile lo abbia contattato per proporgli una posizione. «Ma sei impazzito? No!», gli ha risposto subito colui che gli amici d'infanzia hanno ribattezzato il Tolle. «Sono andato ad ascoltare la proposta a Milano per non rovinare i rapporti. E non volendo quel lavoro ho fatto il miglior colloquio della mia vita dicendo schiettamente cosa funzionava e cosa no nel loro business. La loro offerta era buona ma non da cambiare la vita».

Se n'è andato frastornato, al distributore ha confuso la benzina col gasolio e l'auto si è fermata in autostrada. «Ho passato due ore in attesa del soccorso Aci e a chiedermi cosa volevo fare della mia vita. E ho deciso di provarci».

Tre anni e mezzo a Milano fino a diventare responsabile commerciale Italia. Poi la chiamata a Londra per occuparsi dei 1800 punti vendita europei. A quel punto c'era già Francesca al suo fianco, a condividere vita, scelte e valige, ed era già nata Ludovica. Carlotta, invece, sarebbe arrivata a metà dei sei anni inglesi. A portarlo alla casa madre a Seattle, un nuovo progetto legato ai videogame, fino a tornare poi al suo «vecchio» settore alla testa dei team che si occupano della promozione nei 6287 punti vendita in Nord America e America Latina.

«Lo choc culturale più grosso andando all'estero riguarda il modo di lavorare: c'è un livello di competizione molto più ampio e maggiore velocità di esecuzione. E' diverso il modo di presentare e di discutere. In Italia ti spiego tutto il percorso che mi ha portato a una decisione e poi te ne parlo. Qui dico: “Sono arrivato a questa conclusione, queste sono le cose che faremo. Se vi interessa, vi do dei dettagli». “Quando mi chiedono da dove vengo, generalmente rispondo Europa, poi dico che sono italiano - spiega -. Sono molto orgoglioso di esserlo ma sono convinto che oggi ci siano valori e tendenze che ci rendono europei. Parma e Langhirano saranno sempre casa finché ci saranno familiari e amici cari da cui tornare. I rapporti che costruisci da emigrato si basano sulle esigenze che hai quando sei lì, le amicizie delle origini invece sono cresciute con me». «Col senno di poi - ed è un consiglio - sarei partito prima. Ci sono un sacco di difficoltà nel muoversi, ma anche tante opportunità da vivere». Sempre. Dal 1° gennaio, per esempio. Di nuovo Londra, direttore commerciale per Europa, Medio Oriente ed Africa. Sfidando la Brexit che verrà.