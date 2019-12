In sedia a rotelle, morì 21 giorni dopo l'incidente: condannato l'autista che tamponò la sua auto

GEORGIA AZZALI

Un agguato del destino. Valerio Barigazzi aveva lottato con forza contro l'ictus che l'aveva colpito, ma quel giorno erano bastati pochi chilometri perché tutto si complicasse di nuovo. Il monovolume su cui stava viaggiando tamponato da un'auto, e una nuova sterzata della vita. Pochi danni alle carrozzerie, un incidente quasi banale, eppure Barigazzi, 64 anni, muore 22 giorni dopo. E ieri l'uomo alla guida della macchina - 56 anni, accusato di omicidio colposo - è stato condannato a 1 anno (pubblico ministero Laila Papotti). Il giudice gli ha concesso la sospensione della pena. Nessun familiare si era costituito parte civile, perché nel frattempo è stato raggiunto un accordo con l'assicurazione per il risarcimento.

Da quello scontro alla periferia della città sono passati più di cinque anni. È il pomeriggio dell'11 novembre 2014: Barigazzi è a bordo di un Doblò, seduto sulla sedia a rotelle di cui non può fare a meno da quando è stato colpito dalla malattia. Insieme a lui, sul furgone, ci sono anche la moglie e la figlia. All'altezza dell'incrocio tra via Mantova e via Burla il Doblò si ferma, ma una Mitsubishi che gli sta dietro lo tampona. Barigazzi viene trasportato in Pronto soccorso. Quel dolore alla gamba è ben più di una contusione: il femore si è spezzato.

Se ne torna a casa con il gesso: un altro scoglio da superare, anche se in quel momento la situazione non appare grave. Ma già dopo un paio di giorni Barigazzi pare confuso. E ben presto sembra sempre meno reattivo, fino a cadere in uno stato soporoso. Una condizione da cui non uscirà più. Nonostante venga riportato in ospedale. E per il medico legale proprio il trauma dell'incidente su quel corpo fragile fiaccato dalla malattia ha portato alla morte.