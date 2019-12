Pablo Ferrández: «Felice di suonare Sostakovic a Parma»

LUCIA BRIGHENTI

Tecnica, musicalità, carisma racchiusi nelle mani di un violoncellista di ventotto anni: Pablo Ferrández torna a Parma nella veste di “artist in residence” de La Toscanini. Dopo il suo successo nella scorsa stagione concertistica, dove aveva interpretato il Concerto per violoncello di Dvorák, nella stagione 2019-20 Ferrández sarà protagonista di tre concerti.

Il primo venerdì, con replica sabato, alle 20.30 nell'Auditorium Paganini: il giovane violoncellista spagnolo interpreterà il Concerto per violoncello n. 1 di Šostakovič, con la Filarmonica Toscanini diretta da Alpesh Chauhan. L'orchestra completerà il programma con due pagine di Beethoven: l'Ouverture n. 3 da Leonore, op. 72b, e la Sinfonia n. 4 op. 60.

Cosa significa per lei essere artist in residence de La Toscanini?

«È molto eccitante: è la mia prima residenza. – racconta Ferrández – Voglio quindi cogliere questa opportunità per conoscere bene la Filarmonica Toscanini, per fondere i nostri suoni e andare più in profondità nell'interpretazione dei brani che suoneremo. Mi sento molto fortunato anche perché due di questi concerti saranno diretti da Alpesh Chauhan, con cui ho una profonda intesa musicale e condivido la stessa etica del lavoro».

Può parlarci del Concerto di Šostakovič che suonerà venerdì?

«È un brano estremamente impegnativo, sia musicalmente che tecnicamente. C'è tutto: espressione melodica, esaltante energia, dramma, oscurità... entrare nel mondo di Šostakovič arricchisce sempre, e sono felice di suonare questo capolavoro a Parma».

Šostakovič dedicò questo concerto a Rostropovich...

«Musicalmente mi sento in certo modo il nipote di Rostropovich, perché entrambi i miei insegnanti, Natalia Shakhovskaya e Frans Helmerson, hanno studiato con lui, quindi c'è un legame molto forte».

Oltre a Šostakovič, a Parma interpreterà le Variazioni Rococò di Čajkovskij e il Triplo Concerto di Beethoven. Come sono stati scelti questi brani?

«Li ho scelti con il maestro Chauhan: abbiamo lavorato molto insieme, negli ultimi anni, ma non abbiamo mai interpretato Čajkovskij e Šostakovič. Abbiamo quindi pensato che sarebbe stata l'occasione giusta per farlo. Quanto al triplo concerto di Beethoven, è un buon modo per celebrare l'anno beethoveniano anche a Parma».

Lei ha un profilo Instagram di successo, in cui pubblica video di prove, concerti e suggerimenti per risolvere alcuni problemi tecnici. Come le è venuta questa idea e chi sono i suoi follower?

«Credo che Instagram sia un ottimo mezzo per connettersi con il pubblico e con persone di tutto il mondo. Possiamo suonare solo in una città per volta, ma attraverso i social media si raggiungono centinaia di migliaia di persone tutti i giorni. Mi piace motivare, insegnare e (spero) ispirare le giovani generazioni attraverso questi piccoli video».

Progetti per il futuro?

«Un tour europeo come solista, un altro con Anne Sophie Mutter e Khatia Buniatishvili con cui suoneremo il Triplo Concerto di Beethoven con la London Philharmonic Orchestra diretta da Robin Ticciati... In totale ho in programma circa ottanta concerti in questa stagione».

