Ruba nel negozio di elettrodomestici: scoperto dalle telecamere

Non si ferma la scia di furti in città cominciata nelle scorse settimane ma questa volta uno dei ladri, un 40enne della città termale, è stato individuato dai carabinieri della stazione di Salsomaggiore e denunciato a piede libero per il furto di due casse acustiche con bluetooth del valore di 250 euro.

RUBA LE CASSE BLUETOOTH

L'episodio risale a sabato scorso ed è avvenuto all'interno di un negozio di elettronica: l'uomo è entrato nel locale come un normale cliente aggirandosi per scaffali ed espositori fino a quando, approfittando di un momento di distrazione dei titolari, si è impossessato di un paio di casse acustiche con bluetooth ed è uscito dal negozio.

Ad accorgersi dell'accaduto i titolari stessi che hanno denunciato il furto ai carabinieri di Salsomaggiore.

Le immediate indagini dei militari di via D'Acquisto, grazie anche all'ausilio delle videocamere di sorveglianza della zona, hanno consentito in poche ore di individuare l'autovettura utilizzata dal malvivente, di proprietà di una terza persona risultata estranea ai fatti, e quindi tramite ulteriori accertamenti, di risalire all'effettivo utilizzatore del veicolo.

L'uomo è stato così individuato e denunciato a piede libero per furto, mentre le due casse acustiche sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario.

IL FURTO IN ABITAZIONE

Un altro furto è stato commesso all'interno di un'abitazione nella zona dell'area dove si svolge il mercato settimanale: come già accaduto in occasione dei furti delle scorse settimane, anche in questo caso i ladri si sono arrampicati su una grondaia e, dopo aver forzato una porta finestra, sono entrati nell'appartamento dal quale hanno portato via 300 euro in contanti, oltre a preziosi, prima di fuggire. Il furto è stato denunciato ai carabinieri che ora dovranno indagare per cercare di risalire agli autori.

M.L.