Bedonia, portafoglio ritrovato e ora amicizia

GIORGIO CAMISA

BEDONIA - Si è concluso con un incontro speciale nella sede della Casa del Volontariato di Bedonia il nobile gesto della ragazza che lunedì scorso ha trovato a Gotra di Albareto accanto alla provinciale Bedonia-Borgotaro il borsello che conteneva oltre mille euro in contanti, documenti e altro materiale importante e che poi ha consegnato ai Carabinieri del Nor della Compagnia di Borgotaro i quali hanno provveduto a consegnarlo. Ad organizzare l'incontro è stata proprio la proprietaria del portafoglio che ha voluto rendere pubblico quel gesto che gli ha evitato davvero tanti problemi.

Le due protagoniste della bella notizia che ovunque ha portato serenità e buonumore sono: da una parte il personaggio principale Giorgia Foramacchi, 18 anni appena compiuti, abita a Tarsogno e frequenta il liceo Linguistico Zappa Fermi di Borgotaro e dall'altra la beneficiaria Valeria Sabina Adriano una signora bedoniese molto conosciuta ora proprietari del bar Pan Caffè di Fornovo Taro. Una stretta di mano, una foto e poi il racconto di quell'avventura finita come in un film nel migliore dei modi. «Ero nel piazzale dell'Albero Lo Scozzese a Gotra di Albareto quando ho notato sulla carreggiata il borsello - ha spiegato Giorgia -. Mi sono avvicinata ed ho visto che dentro vi erano soldi, tanti soldi. Sono entrata al bar e la signora gentilissima ha chiamato i carabinieri i quali sono subito arrivati. Mi hanno chiesto il mio nome e il numero del cellulare ringraziandomi fin da subito per il bel gesto che avevo compiuto. Ero felice di aver fatto qualcosa di buono e poi a Natale. Tutto qui, un gesto naturale che rifarei, sono gratificata e felice da questo incontro e di aver conosciuto Valeria...». Dall'altra parte con una certa commozione la proprietaria del portafoglio: «Avevo fatto spesa al forno e nella fretta ho appoggiato il borsello sulla capotta dell'auto, ho sistemato le borse e poi sono partita, ha raccontato Valeria. Dopo un centinaio di metri è scivolato ed è finito proprio nella zona dove era Giorgia ad aspettare la corriera. Grazie, grazie e ancora grazie a Giorgia, lunedì dovevo fare dei pagamenti e acquisti sia personali che per pagare tasse e rifornimenti per il bar e poi avevo come tutti i miei documenti e alcuni appunti…». Un grazie da entrambe alla proprietaria dello Scozzese e soprattutto ai carabinieri per l'intervento, per le immediate ricerche e la consegna del portafoglio alla proprietaria.